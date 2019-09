Clement passeert Cools opnieuw, ook Schrijvers naast selectie Tomas Taecke

13 september 2019

15u01 0 Club Brugge Opnieuw geen Cools, Vlietinck, Vossen en deze keer ook Schrijvers in de wedstrijdselectie van Club Brugge: “We hebben 24 fitte veldspelers, dus ik moet knopen doorhakken”, licht Clement zijn keuzes toe.

Weinig nieuws vanmiddag in Knokke-Heist, daar waar Club vandaag een laatste keer trainde in functie van de stadsderby tegen Cercle. Bij de 21 namen opnieuw geen Dion Cools, die de jongste tijd steevast aan de kant gelaten wordt. Ook Vossen en Vlietinck ontbreken opnieuw, dit terwijl jonkies De Ketelaere en Van der Brempt morgen wel op de afspraak verwacht worden. Opvallend genoeg valt ook Siebe Schrijvers deze keer naast de boot: “Dat is de realiteit bij een topclub, waar we een dubbele bezetting hebben. Iedereen moet zich elke dag laten zien en zich in de matchen bewijzen. Dat bepaalde spelers zich niet laten zien, is veel gezegd, want tussen zwart en wit zijn er nog veel kleuren. Maar het is wel zo dat anderen zich op dit moment wél meer laten zien.”

Met Balanta en Diagne maken twee nieuwkomers voor het eerst deel uit van de wedstrijdkern. Vooral die eerste komt in aanmerking voor een basisplaats tegen Cercle Brugge, een te duchten tegenstander volgens Clement: “Ik heb alle respect voor Cercle. Ik zit al lang genoeg bij Club om te weten hoe belangrijk die derby is voor hen. Als ze een veilig seizoen doormaken en punten pakken tegen Club, dan is hun jaar meer dan geslaagd. Dit is geen ideaal moment om jongens zomaar minuten te gunnen of in een wedstrijd te gooien. Want uiteindelijk wil je elke match winnen. Het wordt een beladen wedstrijd, ook voor ons. Tegen een tegenstander die net als ons in de Champions League niets te verliezen heeft.”

Voor het eerst in de selectie: Mbaye Diagne & Eder Balanta 👋 #CerClu pic.twitter.com/BJVkasTTeL Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Traditiegetrouw wordt na een (morele) overwinning in de derby de vlag op de middenstip geplant, een gebruik dat vorig seizoen na het 2-2-gelijkspel van Cercle stof deed opwaaien: “Ik hou me niet bezig met die dingen. En ik heb er ook niets over gehoord in de kleedkamer. We zijn gewoon met Cercle bezig zoals we andere weken ook met onze tegenstander bezig zijn.”

Galatasaray komt vanavond al in actie tegen stadsgenoot Kasimpasa: “Ik heb hen al geanalyseerd, maar ik zal hun match morgenmiddag bekijken. Vanavond bekijk ik gewoon de match in onze competitie (Charleroi-Genk, red.).”