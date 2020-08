Clement pakt uit met stevige kleedkamerspeech na tweede verlies op rij: “Het is helemaal anders dan vorig seizoen, dat moeten we nu beseffen” Redactie

12 augustus 2020

12u17 0 Club Brugge Neen, landskampioen Club Brugge zit niet in een geweldige flow. Begin deze maand verloor blauw-zwart de bekerfinale van Antwerp. Op de koop toe verloor het op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League van Charleroi. “Dit is een nieuwe situatie, twee keer op rij verliezen.”

Indrukwekkend filmpje van het mediateam van Club Brugge. De landskampioen gaf na de verloren matchen een inkijk in de kleedkamer deze week. Opvallend daarbij de speech van coach Philippe Clement die weer honger in zijn ploeg wil pompen.

“Twee matchen op rij verliezen geeft een kutgevoel. We moeten beseffen dat alles anders is dan vorig seizoen. We moeten onszelf weer pushen naar een hoger niveau. Iedereen maakt van ons de superfavoriet na wat we vorig seizoen hebben gepresteerd.”

“De mentaliteit van iedere ploeg is anders, maar wij moeten elke match het maximum eruit halen. Of dat nu tegen Eupen, Real Madrid, PSG of Antwerp is, dat maakt niet uit. We moeten ons aan ons plan houden en blijven werken. Aan het eind zullen we dan beloond worden. Daar ben ik zeker van”, aldus Clement.

Blik in de kleedkamer na het verlies vs Charleroi. #WeNeverPlayAlone



