Clement over Europa League-loting: “Doe maar Malmö” TTV

13 december 2019

15u04 0 Club Brugge Voor Club Brugge is het nog even wachten op de loting voor de zestiende finales van de Europa League. Philippe Clement heeft alvast een duidelijke voorkeur: “We hebben een bord staan, waarop elke trainer zijn favoriet kiest”.

’t Is aftellen voor Club Brugge (en AA Gent) naar de loting van maandag. Nu de Champions League achter de rug is, kijkt gans blauw-zwart reikhalzend uit naar de trekking voor de zestiende finales: “We hebben een bord staan, waarop elke trainer zijn favoriete tegenstander heeft staan. Het leeft bij de spelers en de staf, dat voel je.”

Club is geen reekshoofd en kan een pak topploegen loten: “Er zijn veel clubs die in de Champions League thuishoren. Ik kies voor Malmö. Het is één van de ploegen die haalbaar zijn. Uiteraard kies ik vanaf nu voor de sportief best mogelijke optie. De kleppers hebben we gehad. Wat er ook uit de bus komt, we willen doorstoten. Die mentaliteit zit intussen in de groep. Op het einde van de rit zullen we zien hoe ver we ermee komen.”

Clement focust zich eerst op KV Mechelen, zondag te gast in Brugge. “Een taaie tegenstander. We hebben daar ruim gewonnen, maar sindsdien zijn er niet veel of geen clubs die drie of vier keer tegen hen gescoord hebben. We zullen er alles aan doen om er een goeie match van te maken en veel te scoren. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat we winnen, net als in onze vorige competitiematchen.”