Clement over Diagne: “Ik hou me liever bezig met de andere spelers” TTV

14 februari 2020

15u11 0 Club Brugge Tussen beide teams gaapt een kloof van 38 punten, toch ziet Philippe Clement de thuismatch tegen Waasland-Beveren als een moeilijk te omzeilen klip voor Club Brugge: “Iedereen verwacht dat we gaan winnen, maar we zullen top moeten zijn”.

Weinig boeiende persconferentie vanmiddag in het Belfius Basecamp, waar Philippe Clement sprak over een ‘gevaarlijke match’ tegen laagvlieger Waasland-Beveren en elke wedstrijd als ‘cruciaal’ beschouwt: “Een klinkende overwinning? Zoiets krijg je niet op bestelling. Dit is een match waarvan iedereen verwacht dat we die gaan winnen, maar dan wil ik eens herinneren aan vorig seizoen. Toen heeft Club verloren tegen Waasland-Beveren (Club speelde 1-1 gelijk, red.). Op het einde van de rit kunnen dat cruciale punten zijn. Iedereen zal moeten top zijn”.

Clement was zelf actief bij Waasland-Beveren, waar hij zijn carrière als hoofdtrainer begon: “Ik ken Beveren heel goed en weet hoe de matchen tegen Club er leven. Ze zullen enorm gemotiveerd zijn. Schrijvers en Dierckx hebben in het verleden voor Club gespeeld en er lopen nog een paar jongens rond waarmee ik gewerkt heb”.

Over de terugkeer van Diagne in het Belfius Basecamp wou Clement weinig of niets kwijt: “Hij traint individueel. Ik hou me liever bezig met de andere spelers.”

