Clement over de goal van Vanaken: “Benieuwd wat er met dit doelpunt gaat gebeuren” JBE/ODBS

20 januari 2020

05u30 1

“Als zulke doelpunten gemaakt worden in een grote competitie, wordt daar weken over gesproken en gaat dat de wereld rond. Ik ben benieuwd wat er met dit doelpunt gaat gebeuren.” Clement gooide op de persconferentie met bloemetjes naar de tweevoudige Gouden Schoen, die op geweldige wijze de 1-1 maakte in het Lotto Park.

Clement: “Opdrachten op rechts werden niet goed uitgevoerd”

Philippe Clement legde op de persconferentie ook het Brugse pijnpunt bloot en hoe hij dat opgelost heeft. “Ik ben vooral blij dat mijn groep niet gaan twijfelen is na die achterstand.” Franky Vercauteren kon zich vinden in de analyse van zijn collega en de zege van blauw-zwart. “Al kon het resultaat ook anders zijn. Wij hebben ook de kansen gehad. Ik kan de ploeg alleen maar feliciteren, voor hun inzet en kwaliteit ook. Alleen blijkt dat nog altijd onvoldoende om resultaat te behalen tegen Club.”

Anderlecht - Club Brugge 1-2

Vanaken: “Mijn mooiste goal ooit”