Clement op zijn hoede voor altijd moeilijke uitmatch: "Ik verwacht dat Zulte Waregem dit seizoen play-off 1 speelt"

29 oktober 2019

14u27 0 Club Brugge Club Brugge trekt morgen naar het Regenboogstadion voor een altijd lastige uitmatch tegen Zulte Waregem. Coach Philippe Clement was op het perspraatje vooraf op zijn hoede. “Ik schat die ploeg hoog in.”

Er zijn wel wat oude bekenden bij Zulte Waregem voor Philippe Clement. Zo had hij onder meer nog Ibrahima Seck onder zijn hoede. De Club-coach weet dat die spelers een inpakt hebben op de ploeg. “Ze hebben een paar goeie transfers gedaan deze zomer. Ik schat ze hoog in. Ik ken bepaalde jongens zoals Seck en weet hoe zij vat kunnen hebben op zo'n groep. Ik verwacht Zulte Waregem dit seizoen in play-off 1", aldus Clement.

“Kijk, ik ben hier al lang en Waregem is altijd een moeilijke uitwedstrijd. Ik ben sterk met deze wedstrijd bezig. Zij haalden in hun laatste vijf thuismatchen 13 op 15. Ze scoorden ook 15 keer in zes matchen. Er worden nu soms grote conclusies getrokken dat wij beter zijn dan de rest. Wij denken dat dat niet zo is. Ik heb dat ook tegen mijn spelers in de kleedkamer gezegd. 27 punten op 33 is op dit moment fantastisch. We moeten nu hard blijven werken om matchen te kunnen winnen, maar het kan ook gewoon dat we na de wedstrijd op Waregem tevreden moeten zijn met één punt.”

Clement nam jeugdproduct Charles De Ketelaere opnieuw op in zijn selectie. Verder is ook Mitrovic er weer bij. Hij is opnieuw volledig fit volgens Clement. Op de vraag of Clinton Mata speelklaar raakt, kon Clement nog geen antwoord geven. “De kans bestaat dat er deze week wissels plaatsvinden omdat er andere jongens frisser zijn”, deelde hij nog mee.

