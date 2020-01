Clement ondanks verlies tegen Ajax toch tevreden: “De youngsters toonden lef en bezieling" Niels Poissonnier in Qatar

11 januari 2020

19u42 0 Club Brugge Club Brugge heeft zijn stage niet kunnen afsluiten met een zege. Club Brugge heeft zijn stage niet kunnen afsluiten met een zege. Blauw-zwart verloor een oefenmatch tegen Ajax met 3-1. Coach Philippe Clement stapt morgenochtend evenwel met een goed gevoel het vliegtuig op.

“Ik ben heel tevreden over het karakter dat we getoond hebben”, vertelde Clement. “Deze oefenwedstrijd draaide niet om het resultaat, wel over wat we brachten. We hadden na een zware week een laag blok kunnen zetten en op de counter loeren, maar we zijn vol onze kans gegaan. Het verschil: Ajax heeft meer mogelijkheden afgemaakt”, aldus Clement, die tevreden was over zijn youngsters. “Ze toonden lef en bezieling. Ook Kossounou, hé, na zijn foutje in het begin. Als je ziet hoe hij zich herpakte en niet twijfelde, dan kan je als coach alleen maar tevreden zijn. Trouwens: in België kom je Ajax niet tegen.”