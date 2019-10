Clement: “Of Preud’homme mij nog kan verrassen? Dat denk ik niet” GVS

25 oktober 2019

14u31 0 Club Brugge In een niet zo ver verleden stonden Philippe Clement en Michel Preud’homme aan dezelfde kant, zondag kijken ze elkaar recht in de ogen. “Maar nu al naar het klassement kijken, is nutteloze energie verspelen.”

Club Brugge - Standard, ofwel de leider van de Jupiler Pro League versus de eerste achtervolger. “Dit is een totaal andere match dan het Champions Leagueduel tegen PSG”, opent Philippe Clement. “Op een totaal ander niveau ook. Maar het gaat ook maar om drie punten hé, zoals elke andere match. We mogen nu niet bezig zijn met een eerste of een derde plek. Daar mogen we pas aan denken in de play-offs. Nu al naar het klassement kijken, is nutteloze energie verspelen. Met de eigen ploeg bezig zijn om die beter en competitiever te maken, daar draait het in deze fase om.”

Clement en Preud’homme hebben samen een verleden bij Club. “Of Michel mij nog kan verrassen? Neen, dat denk ik niet. Als coaches elkaar willen verrassen omdat ze elkaar zó goed kennen, denk ik dat ze vooral hun eigen spelers zullen verrassen. Wat niet wil zegen dat ik op voorhand weet wat Preud’homme gaat doen. Maar ik zag ook wel dat hij gisteravond enkele jongens liet rusten in functie van de match tegen ons.”

Ricca en Balanta lijken hersteld te zijn, maar het is te vroeg om te zeggen hoeveel minuten zij zondag aankunnen. De situatie van Mitrovic wordt morgen bekeken.