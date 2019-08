Clement: “Niet te veel rekenen en volle bak in de match gaan om te scoren” DMM

12 augustus 2019

20u07

Bron: VTM Nieuws 0 Club Brugge Club Brugge kijkt morgen om 19u30 Dinamo Kiev in de ogen. Na de overwinning in de heenwedstrijd en de negen op negen in de Jupiler Pro League is het vertrouwen groot bij Philippe Clement en de zijnen. “Dit zijn de mooie dagen, we hebben heel veel goesting.”

Hij is een beetje ziek, maar toch stond Philippe Clement de pers te woord net voor de training van Club in Kiev. “We moeten niet te veel gaan rekenen en volle bak erin gaan om zelf te proberen scoren. Kiev is een ploeg met een brede kern en veel spelers, maar het geloof is er.”

Ook Simon Mignolet liet zijn licht schijnen op de wedstrijd van morgen. “Ik denk niet dat we voor de nul moeten gaan. We moeten scoren. Als we dat doen, dan moet Kiev al drie keer scoren. We moeten niet naïef zijn en alles opengooien, maar vanuit een organisatie voetballen.”