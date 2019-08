Clement na vertrek Danjuma en Nakamba: “Dit is voor geen enkele coach plezant” TTV

01 augustus 2019

14u36 0 Club Brugge ’t Woord STVV is letterlijk niet gevallen op zijn persbabbel. Philippe Clement liet zijn licht schijnen over de transferbezigheid, nadat hij opnieuw twee pionnen zag vertrekken: “Spelers komen en gaan. Daar wil ik niet langer bij stilstaan”.

Exit Danjuma en Nakamba bij Club Brugge, twee spelers waar Clement naar eigen zeggen op rekende dit seizoen. Net als bij Denswil en Wesley is het aannemelijk dat ook Nakamba correct zal vervangen worden, toch is dit niet de favoriete maand van de coach van blauw-zwart: “Dit is voor geen enkele coach plezant, maar het hoort erbij. Ik steek liever mijn energie in de jongens die er zijn. Persoonlijk heb ik er al wat ervaring mee gehad. In Beveren zat er plots geen spits in mijn kern en bij Genk werd mijn spelmaker vlak voor de play-offs verkocht. Spelers komen en gaan. Daar wil ik niet langer bij stilstaan. Zolang je geen trainer bent van Manchester City of FC Barcelona, kan je daar niet veel van zeggen”.

Club vangt opnieuw ongeveer 30 miljoen euro, wat de tussenbalans op 60 miljoen euro aan transferinkomsten brengt: “Het is niet zo dat al het geld dat binnenkomt per se opnieuw wordt uitgegeven. Ondanks die inkomsten houden wij ons aan de barema’s en visie. Voor Nakamba zijn we nog op zoek. Hadden we al iemand gevonden, dan was hij er al geweest”. Doelman Jean Butez is niet langer een optie voor Club door zijn hoge prijskaartje: “Tot nu toe zijn onze keepers degelijk zonder te excelleren. Net zoals ik bij de start van de voorbereiding zei, zullen we deze situatie nog verder bekijken. Of een vertrek van Rezaei bespreekbaar is? Het is een moeilijke, zeker doordat die jongen in het verleden al veel mooie dingen heeft laten zien. Maar er is veel concurrentie en dus is het voor hem niet evident. Dit zijn zware keuzes”.