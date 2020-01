Clement na twee gelijke spelen: "In één week kan niet afgebroken worden wat er zes maanden lang was" Niels Poissonnier

29 januari 2020

07u30 1 Club Brugge De vijfdaagse wordt boeiend. Met Club dat orde op zaken wil stellen en de rest die hoopt op een dip. Wordt acht vanavond elf en straks veertien? Of plots vijf, aan het eind van de week? Faites vos jeux.

De concurrentie kijkt mee.

Vanuit hun sofa.

De ene met z'n Buffalo-pantoffels aan, de ander met een glaasje rood en wat pruimtabak. Nummer drie - hij verkiest bier - hoopt dan weer vooral dat hij zich eens níet moet opwinden en rustig kan analyseren. Gelieve niet te bellen, Didier L. Z..

Thorup, Preud'homme & Bölöni: zó verschillend ze als mens en coach zijn, zó gelijkgestemd gaan ze de avond tegemoet. Vanop een afstand toekijkend naar het inhaalduel van Club Brugge, niet eens zó stiekem rekenend op een misstap van de leider. De kloof mag níet nog groter worden. Da's hun enige wens.

Ze hebben zondagavond wat moed gevat. Waar zo'n gelijkspelletje - na eerder een 1-1 in de beker - al niet goed voor is. Gent, Antwerp en Standard: plots kregen ze het bericht dat hun achterstand zowaar ietsje gereduceerd is. Dat er misschien toch meer in zit dan hoogstens die tweede plaats.

Club vertoonde hier en daar een krasje. Een sterretje. Kleiner dan een 2 euro-stuk en vooralsnog gemakkelijk te herstellen door een specialist. Op voorwaarde dat de inslag de komende dagen niet groter wordt. Zo kon Mignolet in Kortrijk niet verbergen dat hij in de beker een zeldzame flater had begaan. Bovendien maakte zijn verdediging - Deli op kop - geen goede beurt en dacht Balanta dat hij alle vlakken van z'n heatmap moest inkleuren. Voorin was het ook niet fameus. Op De Ketelaere na. "Verwacht hem niet vijf wedstrijden op rij in de basis, anders ga ik hem kapot maken. Maar gezien zijn fysiek kan Charles wel een opvolging van matchen aan", aldus Clement.

De Ketelaere is het issue niet - de wereld ligt aan zijn voeten.

Veel belangrijker is hoe Club zich presenteert na het tikje dat het in Kortrijk kreeg. Een 0-2 weggeven, daar stap je niet zomaar over. En zeker geen groep die zó ambitieus is dat het elke match wil winnen. "Ik merkte teleurstelling, ja", knikt hun coach.

Geen paniek

Gepanikeerd wordt er tot nader order niet. Het tegendeel zou pas verbazen. Club won sinds de enige nederlaag op Antwerp zes van zijn laatste acht competitiewedstrijden. Alleen in Gent en Kortrijk bleef het steken op een draw. Wie zou niet tekenen voor zo'n parcours? Nog steeds oogt de voorsprong comfortabel. Acht punten op Gent en Antwerp, maar liefst twaalf op Standard. Met die inhaalmatch dus nog voor de boeg. "Ik denk ook niet dat er qua vertrouwen in één week iets kan afgebroken worden wat er zes maanden lang was. Of we zouden ineens moeten weggespeeld worden, en meer kansen weggeven. Da's niet het geval. We hebben nog altijd meer dan 60 procent balbezit en de meeste mogelijkheden. En we bevinden ons nog altijd in een positieve luxesituatie."

Clement wil de kloof vanavond en zondag "heel groot" maken.

In Gent, Luik en Antwerpen hopen ze net het omgekeerde.

Thorup, Preud'homme & Bölöni: hun glas spuitwater, rode wijn of dat pintje zou zó veel lekkerder smaken als Charleroi vanavond wint.