Clement: “Mechele breekt stilaan de muren van zijn appartement af” ODBS

20 september 2020

14u34 0 Club Brugge Ondanks dat Club Brugge voorbije week zwaar getroffen werd door Covid-19, voltrekt zich een blauw-zwart droomscenario aan de Gaverbeek. 0-4 bij de pauze. “Vervelende omstandigheden, maar we moeten ermee leren leven”, aldus Philippe Clement. Doen ze bij Club.

Net als Anderlecht, waar nu ook Yari Verschaeren positief testte, woedt Covid-19 ook flink binnen de kern van Club. Voor de match stelde Clement dat Brandon Mechele, die na een eerste positieve test nog langer in quarantaine moet, stilaan de muren van zijn appartement afbreekt. De verdediger testte positief in de bubbel van de Rode Duivels en vertoeft nu al bijna twee weken opgesloten. De Club-trainer stelde dat hij net als Sobol deze week ook enkele dagen ziek is geweest, maar negatief testte op het virus. In tegenstelling tot Okereke die een hele week out was. Maar net nu is Club stilaan weer de machine van weleer. Na de 4-1 van vorige week tegen Waasland-Beveren ook vandaag voorlopig een knalprestatie aan de Gaverbeek.