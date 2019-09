Clement: “In het veldspel is Anderlecht tot nu toe altijd de betere ploeg geweest” Thomas Lissens

14u30 0 Club Brugge Philippe Clement ontvangt met Club Brugge zondag Anderlecht voor dé kraker van de achtste speeldag in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart kan paars-wit al op twaalf punten zetten. Clement over enkele hete hangijzers:

Clement over de voetbalfilosofie van Vincent Kompany en Anderlecht:

“Ik heb alle wedstrijden van Anderlecht gezien en in het veldspel zijn ze altijd de betere ploeg geweest”, aldus Clement. “Maar ze zijn niet efficiënt geweest. Of ze in het veldspel beter zijn dan ons? Die vergelijking kan je niet maken, want we hebben nog niet tegen elkaar gespeeld. Maar uiteindelijk gaat het er niet over hoeveel balbezit je hebt, maar wel of je wedstrijden wint of niet en hoeveel punten je pakt. Ik ben natuurlijk wel een coach die ervan houdt om te voetballen en op te bouwen en de manier waarop Anderlecht het probeert te doen, apprecieer ik wel.”

Clement over de match tegen Galatasaray en de vele kansen die zijn spitsen misten:

“Het allerbelangrijkste vind ik dat we tot al die kansen komen”, zegt Clement. “Ik denk dat het heel lang geleden is dat Club Brugge in een Champions League-wedstrijd zoveel kansen heeft afgedwongen. Vorig jaar heb ik in Genk de vergelijking gemaakt met een ketchupfles (soms komt alles, soms niets, red.). En ik heb die nu ook gebruikt, want zo is het ook gewoon. Sterke aanvallers hebben zich al eens door zo’n lastige periode hebben gesparteld. Er is geen enkele aanvaller, behalve Messi of Ronaldo misschien, die een heel seizoen lang, constant blijft scoren. Goede aanvallers laten zich op zo’n moeilijk momenten gewoon niet uit evenwicht brengen.”

Clement over de factor-Mignolet bij Club:

Tegen Galatasaray pakte Mignolet in de eerste helft uit met een levensbelangrijke redding op een schot van Ryan Babel. De doelman van Club heeft doorgaans niet veel werk op te knappen. Maar wat hij doet, doet Mignolet tot dusver gewoon goed. “Iemand als Mignolet in doel hebben staan, geeft vertrouwen. Ook aan de rest van de ploeg”, zegt Clement. “Migonlet geniet ervan om opnieuw belangrijk te zijn en om opnieuw zeer actief bezig te zijn op het veld.”

“Anderzijds geven we ook heel weinig kansen weg. Daar ben ik ook zeer tevreden over. We willen dominant spelen en hoog druk zetten, maar toch moet Simon maar weinig in actie komen. En op de momenten dat het nodig is, weten we dat hij er staat. Of Mignolet me verrast heeft? Neen, dat niet. We kenden zijn kwaliteiten en van onze contacten bij de nationale ploeg hoorden we dat hij nog topfit was. Dan verlies je je kwaliteiten niet.”

Clement over Anderlecht met of zonder Kompany:

“Of Kompany nu speelt of niet zondag: wij zullen onze aanpak niet veranderen. Natuurlijk blijft het een grote stunt om een speler naar België te halen die vorig jaar kampioen is geworden in de Premier League. Er moet absoluut niemand twijfelen aan de kwaliteiten van Kompany. Dat hij speelt of niet, zien we wel. Ons ‘game plan’ blijft alleszins hetzelfde. In aanloop naar de match tegen Galatasaray waren we ook niet bezig met de speelkansen van pakweg Radamel Falcao en nu is dat evenmin het geval. Ik zal mijn tactiek nooit aanpassen aan één speler, of het Lionel Messi zijn. Dan zou ik er eens over nadenken.”

Clement over zijn ruime kern:

Percy Tau viel niet in tegen Galatasaray. Kent de Zuid-Afrikaan een terugval na zijn goed begin? Volgens Clement niet. Dat Tau niet speelde, komt door de weelde waarover Clement beschikt. “We hebben op dit moment 24 veldspelers en drie keepers en ze zijn allemaal fit. 8 veldspelers en 1 doelman zullen dus elke week naast de selectie vallen en er zullen ook zes spelers en een keeper op de bank moeten zitten. Ik maak mijn keuzes op tactisch en soms ook fysiek vlak. Op dit moment kan ik niet zeggen dat er bij de 27 spelers in onze kern jongens zijn die niet het juiste niveau voor Club Brugge hebben. Daarom is de strijd om in de ploeg te geraken hard. En daarom kan een speler die tegen Galatasaray nog in de tribune zat, zondag perfect spelen tegen Anderlecht.”