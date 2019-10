Clement in de bres voor gewisselde Schrijvers en hij houdt pleidooi om beelden te zien vóór persconferentie PDD/ODBS

19 oktober 2019

11u51

Bron: VTM NIEUWS 0

De ene trainer is de andere niet. Waar Siebe Schrijvers onder Leko nog een vaste waarde was en vorig seizoen goed was voor 12 goals, komt de aanvaller onder Clement heel wat minder aan de bak. Na elf speeldagen amper 213 minuten, waarin hij al wel twee keer scoorde. Op Le Canonnier kreeg Schrijvers nog eens zijn kans, maar de gewezen Genkie kon niet wegsteken dat hij kampt met een gebrek aan ritme en vertrouwen. Met een afgekeurde goal wegens buitenspel zat het hem ook niet mee, waarna hij vervangen werd door Tau. Op de persconferentie achteraf probeerde Clement zijn speler een hart onder de riem te steken. En pleitte hij er ook voor dat trainers eerste de belangrijkste fases kunnen zien vooraleer naar de persconferentie te stappen.