Clement: "Ik had meer kwaliteit aan de bal verwacht van mijn ploeg"

23 februari 2020

16u57

Bron: Play Sports 0 Club Brugge Nipte zege voor Club Brugge tegen Charleroi: 1-0. Blauw-zwart kon niet overtuigen. “Beide teams zetten elkaar goed vast. Dit was een zege op mentaliteit", reageerde Philippe Clement.

“Voor beide ploegen was het een moeilijke match. We zetten elkaar vast”, aldus Clement. “Dat weet je tegen een team als Charleroi. Het zijn altijd stugge partijen met veel duels en strijd. Tweeënhalve dag na de zware match tegen Man United is het niet simpel. Daar moet je rekening houden. We zitten in drukke periode. Kwalitatief was het minder vandaag, maar dit was een zege op mentaliteit.”

“Ondanks de 1-0 bleef Charleroi in de organisatie. Dan moet je elke keer weer een muur proberen slopen. Da’s moeilijk, dat blijkt uit hun aantal tegengoals. Al had ik wel meer kwaliteit aan de bal verwacht van mijn ploeg.”

Over het gecontesteerde doelpunt van Balanta en de fase met Deli en Fall wilde Clement nog niet veel kwijt. “Ik wacht de beelden af. Nu kan ik niets zeggen. Mijn spelers zeggen dat er niets aan de hand was, dus ik ga daar ook van uit.”