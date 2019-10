Clement houdt zich niet bezig met strakke planning AA Gent na EL-duel: “Na onze match in Linz was het ook kort dag” TTV

04 oktober 2019

15u20 0 Club Brugge Drie dagen na de stunt in Bernabéu kwam Philippe Clement in de aanloop van de match tegen AA Gent nog eens terug op het exploot in Madrid. “We hebben té weinig punten na twee matchen, want het hadden er vier of zes kunnen zijn.”

Ook Philippe Clement stond er dinsdagnacht en woensdag nog eens bij stil wanneer hij de tabellen zag passeren. Club Brugge prijkt na de overwinning van PSG in Galatasaray op de tweede plaats, al had de situatie er nog een pak rooskleuriger kunnen uitzien. “Mijn gedachten zijn heel positief over de match, zeker over de manier waarop”, aldus Clement. “Ik had de lat heel hoog gelegd voor de groep. Niet alleen op vlak van intensiteit, maar ook wat betreft de aanvallende opdrachten. Ik ben heel blij met de manier waarop ze het hebben ingevuld. Wél hebben we te weinig punten op dit moment naar volgens wat we gebracht hebben. Het hadden er vier of zelfs zes kunnen zijn. Dan was de situatie heel anders geweest dan dat ze dat nu is. Goed, er zijn nog vier heel interessante matchen in de poule en er wachten ons nog grote uitdagingen. Hopelijk kunnen we hetzelfde brengen of zelfs nog meer. Hoe meer ervaring we opdoen op dat niveau, hoe beter we zullen worden. Die snelheid en intensiteit moeten we meebrengen naar de Belgische competitie.”

Daarin wacht Clement zondag een interessante krachtmeting met AA Gent, dat samen met Club Brugge tot dusver het beste voetbal bracht. Dat de Buffalo’s afgelopen nacht gedwongen waren in Lviv te overnachten, daar houdt Clement zich niet mee bezig. “Zij zijn ook niet bezig met ons schema. Het zijn dingen die wij ook al hebben meegemaakt. Na onze match in Linz was het ook kort dag voor de wedstrijd tegen Genk en toen hebben we ook niet geklaagd. Ik herinner mij het seizoen 2014-2015, waarin we 17 matchen meer hadden gespeeld dan Gent, en dat volgens hen ook geen belangrijk element was in de titelstrijd.”