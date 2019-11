Clement hoopt met Club eind december nog op drie fronten actief te zijn: “We gaan niet met dikke sigaar op sofa zitten” ODBS

21 november 2019

14u50 0 Club Brugge Een thuismatch tegen KV Oostende vrijdagavond luidt een voor Club Brugge bijzonder zware periode tot de winterstop in. Maar liefst 9 matchen in 34 dagen. Mogelijks zelfs 10, als Club zich in Oostende plaatst voor de kwartfinale van de Belgische Cup. Nog een uitdaging erbij voor Clement: zijn groep zó managen dat ze ook op 27 december, bij het ingaan van de winterstop, nog op alle fronten actief zijn.

Dat Diagne nog niet opnieuw tot de selectie behoort, zegt voldoende Philippe Clement

Clement over de interlandbreak

“Eerlijk, ik vond die niet leuk. Het voorbije weekend heb ik wel vrij genomen en enkele dingen met de familie gedaan... (lachje) Natuurlijk was dat prettig hé, maar ik vond de voorbije twee weken geen leuke periode. Je komt uit een flow van wekelijks tot drie matchen en dat brengt adrenaline met zich mee die je plots kwijt bent. Dan krijg ik altijd een soort van terugslag. Ik vind het niet leuk om stoom af te laten. Blij dat het morgen opnieuw begint. Ook in de groep merk ik veel honger. Het was vandaag de eerste keer dat we (op de aan de enkel gekwetste Mitrovic na, nvdr) terug volledig waren. Ik zag veel kwaliteit en plezier.”

Clement over Diagne

Aanwezig op de training en in het wedstrijdje daar: Mbaye Diagne. “Hij blijft louter op training minuten pakken, wat niet meer dan logisch is. Echt spijtig dat hij in Parijs zijn eigen ruiten heeft ingegooid, want hij was net aan het groeien en zich in de ploeg aan het werken. Nu is het aan hem om zich op training te bewijzen en hard te werken, opdat ik hem weer selecteer. Het is heel simpel: ik beslis wanneer hij er terug bijkomt. Dat hij nu niet bij de selectie zit, zegt voldoende.”

Clement over het zware programma

“KV Oostende wordt geen match in de aanloop naar Galatasaray volgende dinsdag. Wij gaan voluit voor de landstitel en dan wil je elke match winnen. Maar het is duidelijk dat we voor belangrijke en zware weken staan. Het wordt ook een kwestie van in sommige matchen andere jongens te brengen die tot nu toe minder gespeeld hebben. Weten met wie en wanneer te spelen. Om in die matchen en ook op training slim te zijn. Geen domme dingen doen, zeker niet naar blessures toe. Voorlopig hebben we dat prima beheerd.”

Clement over de doelstellingen

De doelstelling van Clement werd begin dit seizoen al snel opgewaardeerd dankzij de sterke blauw-zwarte start. Europa League werd Champions League en ook daarin liggen er nog mogelijkheden, met nu Galatasaray uit en Real Madrid thuis als twee laatste duels. “De lat altijd steeds hoger leggen en trachten daar elke keer opnieuw weer over te springen: dat moet deze club typeren. Niet met een dikke sigaar in de sofa blijven zitten. In dat opzicht wordt het de komende weken een beetje alles of niets. Als we op 27 december nog op drie fronten actief zijn, zal ik een blij man zijn.”

Meer over Clement

sportdiscipline

sport

voetbal