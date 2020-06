Clement heeft steile ambities: “Twee dubbels op rij pakken en in Champions League nog meer punten” KDW/GVS/ODBS

22 juni 2020

14u04

Bron: VTM NIEUWS 4 Club Brugge “Als een kind dat voor het eerst terug naar de snoepwinkel mag.” Zo omschrijft Philippe Clement de eerste werkdag van Clubs nieuwe seizoen. Een speciaal seizoen, met eerst een bekerfinale tegen Antwerp en dan tien maanden waarin blauw-zwart nog beter wil doen. Clement: “Eerst de dubbel pakken, volgend jaar opnieuw de dubbel en nog meer Europese stunts en punten in de Champions League.”

Clement over de voorbereiding: “Sommigen na corona fysiek zelfs sterker”



Van de nood een deugd maken. Dat corona het trainen bemoeilijkt, vindt de Clubtrainer net interessant. “Onze oude organisatie de vuilbak ingooien en jezelf heruitvinden, is een uitdaging. De eerste resultaten van de fysieke tests tonen dat onze formule gewerkt heeft, waarbij we onze spelers over de hele wereld minutieus hebben opgevolgd. Sommigen zijn nu zelfs nog sterker dan pré-corona. Maar nu is het tijd om naar het voetbalverhaal terug te gaan en te bewijzen dat we ook dat nog kunnen. Ik zie vandaag alvast een gretige groep.”

Clement over de steile ambities: “Altijd meer willen”



Ook dit seizoen wil Clement trouw blijven aan het motto van Club: altijd meer willen, hoe moeilijk dat ook is na een seizoen waarin blauw-zwart nog maar de tweede dubbel uit haar geschiedenis kan pakken. “Het wordt kwestie van de juiste balans te vinden tussen die historische bekerfinale en de tien belangrijke maanden die volgen, waarin we nog beter willen doen. Dat gegeven leeft hard bij Bart (Verhaeghe, nvdr) en Vincent (Mannaert, nvdr). Soms loop je dan wel eens tegen de muur, maar de ambitie is er. Opnieuwde dubbel halen en in de Champions League nog meer punten pakken en voor grotere stunts zorgen.”

Clement over de transferperiode: “We zitten in een luxesituatie”



