Clement: “Goeie dingen gezien tegen dit Sporting, Diatta krijgt twee weken vakantie” NP

19 juli 2019

23u27 0

Al zeker geen Krépin Diatta tegen Waasland-Beveren en STVV. De Senegalese winger – verliezend finalist van de Africa Cup (0-1 tegen Algerije) – krijgt “twee weken vakantie” van Clement om “fysiek en mentaal” te herstellen.

“Uiteraard had ik Diatta veel liever sneller terug gehad, maar ik weet uit eigen ervaring dat zoiets geen goed idee is. Ik ben eens zes dagen na een WK opnieuw beginnen trainen en drie maanden later was het vat al helemaal leeg”, aldus Clement. “Het is logisch dat Diatta nu twee weken rust krijgt. Die jongen heeft een zwaar jaar achter de rug.” Nét voor de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League verwacht zijn coach hem terug in Brugge. Vermoedelijk zal hij dus ook in dat duel niet in actie komen. (NP)

