Clement: “Gehavend Antwerp? Hebben ze zelf voor gekozen”

27 juli 2020

Antwerp FC duwt Club Brugge in een favorietenrol – de Great Old zag deze zomer met onder meer Arslanagic, Bolat, Mirallas, Gano en Defour heel wat spelers vertrekken en mag geen nieuwkomers (Butez, Verstraete, Boya, De Pauw,...) opstellen. Eigen schuld, meent Philippe Clement: “Dat is iets waar ze zelf voor gekozen hebben. Het was hun eigen keuze om die spelers niet te houden of geen nieuw contract te geven. Dat kon hier bij ons ook, maar is niet geval. Dat wij favoriet zijn? Ik ken Ivan (Leko, red.) heel goed. We hebben ­samengespeeld en tegen elkaar ­gecoacht – het enige wat hij wil is die wedstrijd winnen. En dat er bij ­Antwerp nog genoeg kwaliteit rondloopt, hebben ze ook al bewezen. Het wordt een heel intense, kwalitatieve bekerfinale. Met twee ploegen die geschiedenis kunnen schrijven. Wij kunnen een derde dubbel pakken in onze historie, Antwerp kan voor het eerst in lange tijd nog eens een prijs winnen.” Clement was tevreden na de oefenmatch tegen Lille: “We staan waar we moeten staan. Veel dingen kunnen nog beter, maar ik zal Ivan niet slimmer maken. Hij is al slim genoeg (lacht).”

Coronavrees

Clement uitte ook zijn ongerustheid over het coronavirus: “We leven in schrik. Sommige jongens hebben een heel jaar gewerkt voor deze finale. Woensdag zijn er testen en dan zullen we zien. Het geeft ons in ieder geval stress en we kunnen alleen maar hopen dat dit ons niet overkomt. Binnen het complex gaan we er heel bewust mee om – we sporen de jongens aan om dat ook in hun ­eigen leefwereld te doen. De kans is natuurlijk reëel dat we, net als Lille, vroeg of laat getroffen worden door het virus. Hopelijk gebeurt dat niet op een slecht moment.”

