Clement en Club op hun hoede: “Anderlecht wordt stabieler”, Diatta onzeker Tomas Taecke

17 januari 2020

14u27 2 Club Brugge De vorige zege ligt nog vers in het geheugen, toch trekt Club Brugge zondag alweer richting Anderlecht: “Een verraderlijke wedstrijd”, beseft Philippe Clement, die paars-wit alleen maar ziet groeien.

Geen inloopwedstrijd voor Club Brugge na de winterstop, wél meteen een bezoek aan de aartsrivaal. Blauw-zwart won de laatste twee ontmoetingen in het Astridpark, toch legde Philippe Clement vanmiddag op zijn persconferentie de nodige voorzichtigheid aan de dag: “Die eerste match na de winterstop is altijd een soort van eerste schooldag. Je bent benieuwd… Vandaar ook dat ik op stage voor twee goeie oefenmatchen gekozen heb. Anders is het in die eerste match wel eens verschieten. Anderlecht heeft sinds november niet meer verloren, los van die wedstrijd tegen ons. Dit terwijl ze tegen veel G5-clubs gespeeld hebben. Het is een verraderlijke match. Je ziet dat er veel meer stabiliteit is bij hen dan enkele maanden geleden. En ze hebben ook twee weken de tijd gehad om die match tegen ons voor te bereiden. Twee keer winnen op Anderlecht in één seizoen: het zou heel uniek zijn.”

Diatta onzeker

Club is nauwelijks uitgefeest na de vele prijzen op het Gala van De Gouden Schoen: “Dat mag geen probleem vormen, zeker niet als je ziet wie gewonnen heeft. Toen Izquierdo De Gouden Schoen won, was dat toch een ander verhaal dan bij Hans. Daarom heeft hij ook een tweede keer gewonnen.” Blauw-zwart kwam quasi ongeschonden uit de winterstop: “Wél is Diatta onzeker”, bevestigde Clement. “Het is afwachten. Daarnaast zijn er een paar jongens met kwaaltjes, maar enkel Diatta baart ons zorgen. Tau en Dennis hebben goed getraind en zijn klaar.”

De Bruggelingen starten als grote titelfavoriet aan de terugronde: “En toch zijn er nog veel zaken die beter kunnen”, meent Clement. “We zijn nog maar zes maanden bezig aan ons verhaal. Nu wordt meer en meer duidelijk wat iedereen zijn rol is. Als de mentaliteit op training dezelfde blijft, kunnen de resultaten alleen maar beter worden.” Pech voor de concurrentie dus: “Daar zijn wij niet mee bezig. Ploegen die nu geen stappen zetten, zullen meer punten verliezen dan ervoor. Na de winterstop zijn er altijd een paar clubs die beter doen, dat zijn dan ook de ploegen die play-off I zullen spelen.”