Clement: "Een punt is een stunt en een zege zou een mirakel zijn” JBE/GVS

21 oktober 2019

“We kijken uit naar de wedstrijd, zonder angst”, vertelt Philippe Clement daags voor de Champions Leaguematch tegen PSG aan onze collega’s van vtm nieuws. “Dit is één van de vier matchen dit seizoen waar we niks te verliezen hebben.” Vormer zal er niet bij zijn. “Een groot gemis, daar kun je niet omheen. Ik weet nog niet of Balanta zal spelen - die beslissing valt morgen.” Clement wil alvast - net als tegen Real Madrid - uitgaan van eigen sterkten. “We moeten durven voetballen en kansen creëren. Maar ik merk bij mijn spelers wel een goeie balans tussen vertrouwen en respect voor de tegenstander.”

“We hebben een groep spelers die honger heeft, en veel wil bereiken. Dat tonen ze door hun durf, hun manier van spelen, zoals in Madrid. Die overtuiging hebben ze en dat zullen ze ook laten zien. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat PSG nog een stap hoger is. In eigen huis winnen ze met 3-0 van Real en dat wil toch iets zeggen. Een punt is een stunt en een zege zou een mirakel zijn. Het enige dat ik wil is dat mijn spelers het beste uit zichzelf halen en dat ze durven voetballen en pressing zetten, en niet wijken voor hun tegenstander. Als je tegen PSG voor je eigen zestien meter gaat staan wachten, dan voetballen ze er los door, dat doen ze elke week in Frankrijk”, vertelde Clement op de persconferentie.