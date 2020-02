Clement: “Droomfinale? Kortrijk was ook prachtig geweest” Tomas Taecke

07 februari 2020

14u42 0 Club Brugge Club Brugge staat voor alweer een topmatch op Standard. De bekerfinale heeft het intussen op zak: “Bölöni kruipt graag in de rol van de underdog”, meent Clement na de uitlatingen van de Antwerpcoach.

De fans van Club waren net als die van Antwerp in de wolken na de kwalificatie van beide rivalen, Philippe Clement zag het vanmiddag anders: “Club-Kortrijk was ook prachtig geweest. Elke finale is uniek. Het kon even goed zo geweest zijn. Beide teams hebben hun specifieke kwaliteiten, maar wij zijn enkel met onszelf bezig. Onlangs vroeg ik nog aan mijn spelers hoeveel bekerfinales zij gespeeld hebben? Dat blijken er niet veel te zijn. Een finale is sowieso een fantastische match, dus mij maakt het weinig uit wie de tegenstander is”. Wat Bölöni betreft is Club de grote favoriet: “Hij kruipt graag in de rol van de underdog (grijnst). Onze ambitie is om die beker te winnen. We hebben doelen gesteld en willen die bereiken”.

Club kan nog steeds geen beroep doen op de geblesseerde Okereke, terwijl Dennis geschorst moet toekijken: “De match op Standard is inderdaad een nieuwe topmatch. Wedstrijd nummer zeven op 22 dagen. En het waren allemaal zware - nooit was het tegen een Club van een minder niveau. We hebben bovendien weinig recuperatietijd. Zondag gaan we voor de zege, maar misschien moeten we achteraf blij zijn met een punt. De omstandigheden zullen heel specifiek zijn, onder anderen door het stormweer”.