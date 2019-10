Clement: “Dit gelijkspel is historisch, vooral door de manier waarop” DMM

22u05 0 Club Brugge Philippe Clement toonde zich trots en tevreden met het gelijkspel in Madrid. “Al hadden we met zijn elven nooit twee punten verloren”, aldus de coach van Club Brugge.

2-2 op Madrid. Vooraf onverhoopt, gezien de tweede helft jammer. Wat was Club dicht bij een sensationele stunt bij Madrid. “Ik ben fier op de eerste helft”, vertelde Philippe Clement na de wedstrijd. “Dit gelijkspel is historisch, vooral door de manier waarop. Ik kwam hier met een heel ambitieus plan en de jongens hebben dat voor rust perfect uitgevoerd.”

“Het had zelfs meer kunnen zijn”, ging Clement verder. “Als Dennis de derde maakt, is de match gedaan. Helaas toonden we niet genoeg lef in de tweede helft. Toch denk ik niet dat we met elf nog twee punten hadden verloren. Ik stond vijftig meter van de fase van Vormer, maar had de indruk dat zijn tweede gele kaart heel zwaar was. Ramos mocht dezelfde fouten maken.”