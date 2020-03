Clement blikt vooruit naar Brugse derby: “Niet met situatie van Cercle bezig”

Tomas Taecke

06 maart 2020

14u31 0 Club Brugge Hoogspanning in Jan Breydel morgenavond. Cercle Brugge moet nog steeds achterom kijken, terwijl koploper Club een puntenrecord kan breken. “Wij zijn niet met hun situatie bezig. We willen gewoon winnen”, meent Philippe Clement.

De Brugse derby is en blijft speciaal, toch zijn voor Clement en Club enkel de drie punten van tel. Met nog twee wedstrijden te gaan hoopt blauw-zwart de voorsprong op AA Gent op zijn minst vast te houden. “Vorige week heeft Cercle genoeg bewezen tot wat ze in staat zijn”, aldus Clement. “Dit tegen één van de best voetballende ploegen van het land (AA Gent, red.). Ze hebben 12 op 12 en zitten in een positieve flow, maar wij zijn niet met hun situatie bezig. We willen winnen, enkel dat is van tel.”

Clement verwacht geen spektakelstuk. “Het wordt geen zo’n match zoals in Genk, waar beide ploegen voor de aanval kozen. We zullen opnieuw een muur moeten slopen én tezelfdertijd uitkijken dat we niet op een counter gepakt worden.”

Club zit nog steeds op recordkoers. “Het is fantastisch dat we het record qua punten in de reguliere competitie kunnen verbreken, maar ik ben helemaal niet aan het rekenen. We kijken geen twee, vijf of tien matchen verder. Dat zou de grootste val zijn waar we kunnen intrappen.” Blauw-zwart moet hopen dat man in vorm Mats Rits de aftrap haalt. De middenvelder incasseerde een trap op training en is onzeker.