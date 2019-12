Clement blikt vooruit: "In de Europa League kunnen we iedereen aan" Niels Poissonnier

12 december 2019

08u31 0 Club Brugge Z'n eerste Champions Leaguecampagne als coach bracht wat hij ervan gehoopt had. En tegelijk ook niet. "Ik geef ons 7 op 10 qua spel, maar 6 op 10 qua resultaat." De terug- en vooruitblik van Philippe Clement.

`Wat onze ambities zijn in de Europa League? Dezelfde als in de Champions League. We willen winnen, ook al is het tegen de beste club ter wereld." Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Clement. Gesterkt door de recente vertoningen tegen Real, PSG en Galatasaray. "Hoever we in die Europa League zullen geraken, hangt af van de loting. Dat hebben we niet in eigen hand. Maar dan nog. Deze ploeg heeft de kwaliteiten om elke tegenstander uit te schakelen. Want als je dít kan brengen tegen Real en PSG, dan is alles mogelijk. Je hebt alleen een tikkeltje geluk nodig. Iets wat we de voorbije maanden in de Champions League niet gehad hebben. Daarom blijven we achter met minder punten dan we verdienden. En toch zijn we derde. Hebben we ons gekwalificeerd voor de Europa League."

Missie volbracht - zonder zege evenwel.

Clement was zijn persconferentie begonnen met een grijns in onze richting. "Dat is een smerige vraag." Waarna-ie best lang moest nadenken, gepolst naar hoeveel op tien hij zijn groep zou geven voor deze Champions Leaguecampagne. "Qua spel een zeven, omdat ik geloof dat er nog dertig procent ruimte is voor progressie - da's voor mij het allerbelangrijkste. En qua resultaat een zes. Want als je onze efficiëntie vergelijkt met de top van de top, dan merk je dat zij nog technischer zijn. We moeten rustiger zijn in de zestien. Zoals Hans Vanaken dat is, en Real... twee keer bleek te zijn. Ach. Ik weet dat we nog werkpunten hebben. Dat is ook logisch", beseft Clement. "Als mijn spelers niets meer zouden moeten leren, speelden ze nu bij Real Madrid. Zoals Vinícius en Rodrygo. Al vond ik hen tegen ons niet zo exceptioneel. Zij scoorden wel natuurlijk, maar ik was vooral verbaasd over het niveau van sommige van mijn spelers. Als ik zie hoe mijn ploeg onder de druk van de beste tegenstanders ter wereld uit komt, hoe we tegen hen dúrven voetballen... Dat is vrij exceptioneel voor Club. We hebben op vijf maanden tijd heel grote stappen vooruit gezet. En ongelooflijk veel ervaring opgedaan. Ik denk niet dat Charles (De Ketelaere, red.) er zes maanden terug van droomde dit seizoen al in de Champions League te mogen spelen - hij doet het goed! Odilon (Kossounou, red.) is ook nog maar 18 jaar, hé. Als je dan ziet hoe hij speelde in Parijs en nu tegen Real: chapeau. En voor de ontwikkeling van Diatta was deze campagne eveneens belangrijk. 't Zijn allemaal ervaringen die we meenemen naar de competitie en de Europa League."