Clement blij met komst Mignolet: “We moesten snel handelen” MMP

05 augustus 2019

14u53

Bron: Belga 0 Club Brugge Geen slecht begin van de week voor Philippe Clement, die aan de vooravond van de belangrijke kwalificatieronde van de Champions League een topdoelman erbij kreeg: “Simon kon elders meer verdienen, maar heeft voor Club gekozen.”

Donderdag wou hij de keeperskwestie nog even afwachten, vier dagen later mocht hij Simon Mignolet op training verwelkomen. En of Philippe Clement tevreden is met de komst van de Rode Duivel: “Verrast ben ik niet, want voor die dossiers zitten we natuurlijk samen. In het geval van Mignolet weet je natuurlijk niet dat je zoiets tot de realiteit kan brengen. Dat hangt af van veel factoren. Die vielen nu in ons voordeel en dan moet je snel handelen. Dit is een opportuniteit en dan moet je de knoop doorhakken. Dat hebben we ook gedaan.”

’t Is aannemelijk dat Club Mignolet morgenavond meteen in doel zet: “Je kan de speler in ieder geval niet nog wat vakantie geven”, aldus Clement. “Ik heb nog meer dan 24 uur de tijd om de knoop door te hakken en zal er nog eens goed over nadenken.” Mignolet komt in een andere wereld terecht na jaren in de Premier League: “Simon is een superprof, die bezig is met zijn carrière. Dit is voor hem geen evidente stap, maar nu wil hij vooral spelen. Er waren genoeg andere mogelijkheden. Waar hij kon spelen én meer geld kon verdienen. En toch heeft hij voor Club gekozen.”

Wat met Ethan Horvath, de vaste nummer één van Club? “Het eerste wat ik gisteravond gedaan heb toen ik wist dat Simon kwam, is Ethan gebeld. Hij toonde een heel professionele reactie en dat is belangrijk. Hoe zijn toekomst eruit ziet? Ik heb hem een paar dagen tijd gegeven om erover na te denken. ’t Zou nu niet slim zijn om nu een emotionele beslissing te nemen.”