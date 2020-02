Clement analyseert tegengoal, vond dat Club penalty moest krijgen en legt uit waarom Vormer niet startte JBE/ODBS

20 februari 2020

23u59

Bron: VTM NIEUWS 0

Philippe Clement was een tevreden trainer na de heenmatch in de zestiende finales van de Europa League. “Maar om tegen Manchester United te winnen, moet alles meezitten. En dat was vanavond niet het geval.” Zo zag Clement blauw-zwart onder andere geen penalty krijgen na een vroege fout van doelman Romero op Dennis. De Club-trainer analyseert ook de meer dan vermijdbare tegengoal en legt uit waarom hij zijn kapitein Ruud Vormer op de bank liet starten en schat de kansen van zijn ploeg op kwalificatie nog steeds op 30 procent.

“Dit was een moeilijke wedstrijd tegen een goed georganiseerd team”, was de reactie van Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer. “Niet de beste wedstrijd, met best wel wat slordigheden. Maar het veld en de omstandigheden - de wind en de regen - hielpen niet. De twee goals die vanavond vielen, waren wat vreemd. Er was een gebrek aan concentratie bij beide teams.”

Martial zorgde voor de meeste dreiging bij Manchester United. De Franse spits maakte zijn 14de doelpunt van het seizoen. “Tot zijn goal zat hij niet echt in de match”, aldus de Noor. “Het was een frustrerende avond voor Martial, want we brachten hem onvoldoende in stelling. Er waren niet genoeg lopende mensen rond hem. Maar na zijn goal dwong hij Mignolet nog tot een goede redding.”

In de terugmatch van volgende week donderdag op Old Trafford is ManU met dit resultaat in het voordeel. “Club Brugge moet komen scoren bij ons. We kijken er naar uit.” Zondag staat er eerst nog een thuiswedstrijd in de Premier League tegen Watford op het programma van de Mancunians.