Camps: "Oefencomplex Club Brugge kan concurreren met Arsenal en Chelsea" Hugo Camps

13 september 2018

08u30 0

Club Brugge is begonnen met de bouw van een nieuw oefencomplex in Westkapelle-Knokke. Het trainingscomplex biedt onderdak aan de A-kern, de beloften, U19 en talentvolle contractspelers. Ook de trainersstaf, de medische en sportieve omkadering zullen er werken. Er kan gegeten en geslapen worden en de verblijfsaccomodatie is uitgerust voor stages. Het oefencomplex kan concurreren met de faciliteiten van Arsenal en Chelsea.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

HLN

