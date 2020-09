Buurtbewoners Olympia wapenen zich met crowdfunding tegen nieuw stadion van Club: “Past niet in Sint-Andries” Tomas Taecke

15 september 2020

09u02 72 Club Brugge Onder de noemer ‘Leefbaar Sint-Andries’ starten initiatiefnemers een crowdfundingsactie die het bezwaar van de ontevreden buurtbewoners straks financieel moet ondersteunen: “Een stadion van deze omvang zal de problemen alleen maar aanscherpen”, klinkt het bij de omwonenden, die 25.000 euro willen ophalen.



Nog voor Club Brugge de officiële bouwplannen heeft ingediend, roert de omgeving van de Olympiasite zich. Buurtbewoners in Sint-Andries hopen de komende tijd 25.000 euro in te zamelen om de erelonen straks tijdens de procedure tegen de bouw van een gloednieuwe voetbaltempel voor 40.000 toeschouwers in de woonwijk Sint-Andries vlak onder de Brugse binnenstad te financieren: “Vandaag kampt het Jan Breydelstadion met zijn 27.300 zitplaatsen al met grote problemen inzake mobiliteit en buurtoverlast”, klinkt het bij de actiegroep. “In 2016 werden de mobiliteitseffecten reeds beoordeeld als ‘zeer significant negatief’. Een nieuw stadion met nog meer plaatsen zal deze problemen enkel aanscherpen.”

Tijdens twee uitgebreide infomomenten - eentje tijdens een vergadering, eentje via een webinar - trachtte blauw-zwart de omgeving de voorbije maanden te overtuigen van het nieuwe bouwproject, toch lijkt niet iedereen in Sint-Andries overtuigd van de bouwplannen. ‘Leefbaar Sint-Andries’ deelde tot dusver 5.000 flyers uit in de dichte omgeving van de Olympiasite in de hoop dat de crowdfundingsactie straks een succes wordt. Indien de actie meer dan 25.000 euro oplevert, dan wordt het overschot integraal doorgestort naar ‘Kom op tegen Kanker’. De actiegroep wenst Club Brugge een nieuw en groter stadion, maar dan wel ‘op de juiste locatie en niet in een dorpskern’.

Buurtbewoners maken zich vooral zorgen over de mobiliteit, nu reeds een probleem bij thuiswedstrijden van Club, geluidsoverlast, afval en een gebrek aan parkeerplaatsen. Heikele thema’s die Club Brugge wil omzeilen aan de hand van een uitgekiend mobiliteitsplan en hypermoderne bouwtechnieken, die de licht- en geluidsoverlast moeten beperken. Fans zouden moeten carpoolen, andere vervoersmiddelen dan de wagen gebruiken en op diverse tijdstippen naar het stadion afreizen. Maar ook de voorziene randparkings, onder meer in woonwijken en op de parkings van de omliggende bossen, baren de buurtbewoners zorgen. Bovendien vreest de buurt voor een devaluatie van hun eigendommen.

Afwachten hoeveel gehoor ‘Leefbaar Sint-Andries’ straks krijgt en in hoeverre hun bezwaar het stadion kan tegenhouden. De meningen zijn alvast verdeeld onder de omwonenden. Momenteel finaliseert Club de bouwplannen, die binnen afzienbare tijd zullen worden ingediend in de hoop een omgevingsvergunning te bekomen. Pas dan kan de buurt officieel bezwaar indienen. ‘Leefbaar Sint-Andries’ zorgt mogelijk niet alleen voor vertraging of belemmering, ook Cercle Brugge volgt het dossier op de voet. De ‘vereniging’ dient volgens een afspraak Olympia niet te verlaten vooraleer zij namens het stadsbestuur een toereikende site wordt aangewezen voor de bouw van een nieuw stadion voor 15.000 supporters.

“Eigenlijk is het te vroeg om nu al te spreken over procedures. Er is nog een lange weg te gaan vooraleer er een omgevingsvergunning wordt afgeleverd”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

