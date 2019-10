Brugse ‘fans’ spotten in Madrid met bedelende vrouwen en misdragen zich, één van supporters blijkt politie-inspecteur Redactie AHK MPM

03 oktober 2019

11u45

Bron: Belga 86 Club Brugge In Spaanse media zijn filmpjes opgedoken van supporters van Club Brugge die zich op het Plaza Mayor Madrid misgedragen tegenover bedelende vrouwen. Op zijn website veroordeelt blauw-zwart het gedrag van de “zogenaamde supporters” en zegt een onderzoek te starten om de personen te identificeren en eventueel te bestraffen. Eén van de supporters blijkt een politie-inspecteur te zijn van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede).

“Van maandag tot woensdag overspoelden meer dan 4.000 Clubsupporters Madrid. Naast de historische prestatie op het veld werd ook de ongelofelijke ondersteuning door onze supporters wereldwijd opgemerkt. Club werd 90 minuten lang gesteund door een enthousiast blauw-zwart legioen”, opent Club zijn persbericht. “Helaas kwamen gisterenavond laat beelden op social media van zogenaamde Clubsupporters die zich onrespectvol gedroegen tegenover vrouwen die om een aalmoes vroegen of hen bier wilden verkopen op de Plaza Mayor in het centrum van Madrid. Club veroordeelt dit gedrag en distantieert zich uitdrukkelijk van deze zogenaamde supporters. Dit gedrag is een Clubsupporter onwaardig en voor hen is - in lijn met onze ethische code - geen plaats binnen onze Club.”

Eén van de supporters blijkt nu een politie-inspecteur te zijn bij de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Bij de zone zijn ze ook op de hoogte van de beelden. “We hebben de beelden ook gezien en zullen ook zelf een intern onderzoek starten", zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. De agent blijft voorlopig gewoon in dienst. Bij de politie klinkt nog dat ze toch verwachten dat hun agenten ook in hun vrije tijd de deontologische code van de politie naleven. De inspecteur is in zijn vrije tijd ook voetbaltrainer van U14 bij Wevelgem City.

😳 ¡VERGONZOSO! Fans del Brujas humillan a mendigas en la Plaza Mayor. #JUGONES pic.twitter.com/psnr9byfUV El Chiringuito TV(@ elchiringuitotv) link

“Club is gestart met een onderzoek, zal de personen in kwestie identificeren en nadien niet nalaten om de nodige acties tot uitsluiting te nemen”, besluit het communiqué.

Club Brugge speelde dinsdagavond 2-2 gelijk bij Real Madrid op de tweede speeldag in de Champions League.