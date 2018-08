Brugse aanvalslinie onthoofd: Vossen valt in extremis uit, Mechele keert wél terug DMM

Bron: Belga 0 Club Brugge Streep door de rekening voor landskampioen Club Brugge. Coach Ivan Leko moet zondag naast Wesley ook Jelle Vossen missen voor het duel met Antwerp.

Club Brugge kan in zijn vierde competitiewedstrijd van het seizoen dus geen beroep doen op zijn aanvalslinie. Jelle Vossen ontbreekt met een blessure terwijl de Bruggelingen met Wesley Moraes nog een belangrijke spits missen. De Braziliaan kreeg een schorsing van zes speeldagen opgelegd na een elleboogstoot op Moeskroen tijdens de tweede speeldag.

Club Brugge houdt zo vooraan enkel nog Siebe Schrijvers, Emmanuel Dennis en jeugdproduct Lois Openda over. Blauw-zwart had gelukkig ook goed nieuws te melden. Brandon Mechele, die vorig jaar een sterkhouder achterin was maar de voorbereiding miste met een buikspierblessure, keert voor het eerst terug in de wedstrijdkern.