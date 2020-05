Brandon Mechele verrast Brugse fans met kampioenenbox Redactie

16 mei 2020

20u37 0

Morgen organiseert Club Brugge de virtuele kampioenenshow, vandaag had Brandon Mechele een verrassing in petto voor de blauw-zwarte fans die dat moment voor geen geld van de wereld willen missen. De verdediger leverde een ‘kampioenenbox’ tot bij de mensen thuis. De box bevat een kampioenenshirt, een kampioenensjaal, een poster en gadgets om morgen in de juiste outfit het digitale feest te kunnen bijwonen. Mechele is alvast trots op de nieuwe prijs: “Hoe het voelt om zo de titel te pakken? Een beetje raar, maar kampioen is kampioen.”

Lees ook:

Mignolet danst, een trotse captain en blauwe rook uit Jan Breydel: zo viert Club 16de landstitel

Het seizoensrapport van de Brugse kampioenenploeg: twee absolute uitblinkers, een pak onderscheidingen en toch ook twee onvoldoendes (+)