Beresterk, onvermoeibaar en trefzeker: de aanwezige scouts noteerden vlijtig de naam van Wesley Moraes Niels Poissonnier

14 februari 2019

Beresterk was-ie. Onvermoeibaar. En bovendien trefzeker. Wesley Moraes: de aanwezig scouts noteerden vlijtig zijn naam.

.@RedBullSalzburg verloor niet van 27 mei 2018 tot 14 februari 2019, toen kwam het naar Jan Breydel... 💪🇧🇪 pic.twitter.com/ymy546qqQj Play Sports(@ playsports) link

“Wesley! Wesley! Wesley!” Vier dagen nadat de aanhang van Club zijn vervanging tegen Cercle hekelde, bleek vanavond nog maar eens hoe populair de Braziliaanse tank wel is. Eigenhandig had hij de verdediging van Salzburg gesloopt. Met dat imposante lijf van hem. Met zijn werklust. Geen duel schuwde hij. Op geen meter kijkend ook – zijn sprint van 70 meter in blessuretijd was indrukwekkend. Net als zijn verdedigende taken die hij tot de laatste seconde minutieus uitvoerde. Met voorsprong de beste op het veld.

De bekroning bleef niet uit.

Het Europese podium bevalt Wesley Moraes Ferreira Da Silva wel. Voor Nieuwjaar al goed voor twee goals in de Champions League – één thuis tegen AS Monaco en één in het Prinsdom – en ook nu in de Europa League aan het feest. Zo’n tien minuten voor affluiten zette hij Jan Breydel in lichterlaaie. De afgeweken voorzet van Dennis knikte hij beheerst in doel. Voor de ogen van de Brugse spionkop. De decibels schoten de lucht in. Wesley genoot.

Twee en een halve week nadat hij in Oostende de woede van Leko op zijn hals haalde door een penalty op te eisen – eigenlijk moest Vanaken een tweede keer trappen – , weet de spits weer hoe het voelt om een veldgoal te maken. Zijn ontlading was veelzeggend.

Niet alleen bij hem, ook bij Ethan Horvath. Die had eerder op de avond de gedreven start van Club uitgewist, door na een kwartier op het zand van Jan Breydel weg te glijden. Een detail evenwel, want de Amerikaan vertoefde dan al in niemandsland. Zich vergist in een diepe bal van Ulmer. Niet als enige overigens. Amrabat claimde onderweg tevergeefs buitenspel – Denswil was op links blijven hangen. Méters voor het strafschopgebied volgde een subtiele lob van Junuzovic: 0-1. Horvath stond erbij, keek ernaar en boog het hoofd. Vloekend op de erbarmelijke grasmat – de handen gespreid. Alsof het overmacht was. Stiekem weet ook hij wel beter.

Een slippertje op Valentijn, nooit een goed idee... 💔 pic.twitter.com/FjdskxjF6J Play Sports(@ playsports) link

Zijn fout komt Club vooralsnog niet duur te staan. Dat tegendoelpunt is vervelend – het doet de overlevingskansen van blauw-zwart slinken – , maar de gelijkmaker van Denswil en de winninggoal van Wesley maakten veel goed.

Wedden dat een pak van de aanwezige scouts gisteravond intussen de naam van Wesley genoteerd hebben? Zó sterk was hij. Je kon er gewoon niet naast kijken. Knap.