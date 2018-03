Benoît Poulain hervat bij Club Brugge, maar play-off 1 komt te vroeg PJC

27 maart 2018

06u30 0 Club Brugge Goed en slecht nieuws voor Benoît Poulain (30). In principe vandaag hervat de Club-verdediger de individuele veldtrainingen na een adductorenblessure, maar de start van de play-offs komt veel te vroeg.

’t Was een stille droom van Club Brugge-coach Ivan Leko: Benoît Poulain recupereren voor het openingsduel in play-off 1 tegen Racing Genk. De dokters achtten een terugkeer ook realistisch, maar telkens kende de Fransman, die door blessureleed nog maar elf competitiewedstrijden speelde dit seizoen, een terugval. Het gevolg is dat Poulain na zijn adductorenletsel normaal gezien vandaag pas individueel zal trainen op het veld naast Jan Breydel – beter laat dan nooit.

Maar dat blijft dus te laat om komend weekend al in actie te komen. Sterker nog: het is zeer de vraag of Poulain in de eerste drie wedstrijden van Club – RC Genk thuis, AA Gent uit, Anderlecht uit – zal kunnen aantreden. In de entourage van de speler valt te horen dat hij er, na een spectaculaire vooruitgang de laatste dagen, weliswaar op rekent om nog te spelen dit seizoen, maar dat hij vooral mikt op de terugmatchen. Poulain, twee maanden out, mist immers ritme.

Binnen Olympia zijn er altijd twijfels geweest rond een snelle terugkeer van de sowieso blessuregevoelige Poulain, die zich op 25 januari thuis tegen KV Oostende bezeerde. Vandaar ook dat Vincent Mannaert met Matej Mitrovic en Alexander Scholz nog twee vervangers haalde ná 25 januari – de algemeen manager nam liever geen defensieve risico’s in volle titelstrijd. Een zet die hij zich nu, gezien de huidige evolutie bij Poulain, niet zal beklagen.