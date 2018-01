Bekende supportersgroepering van Club Brugge houdt binnenkort op te bestaan TLB EN WDK

Bron: Eigen berichtgeving 10 photonews . Club Brugge De 'Blue Army', de bekendste supportersgroepering van Club Brugge, houdt in september van dit jaar op te bestaan. Dat meldt de supportersgroep, die dit jaar twintig jaar bestaat, op haar Facebookpagina. " 2018 wordt het afscheidsjaar van de Blue Army", klinkt het duidelijk. Een reden voor de beslissing wordt niet gegeven.

"De Blue Army blaast in 2018 zo maar eventjes 20 kaarsjes uit. Al twee decennia lang kleuren we het Jan Breydelstadion", luidt het in het bericht op Facebook. "We hebben samen fantastische momenten beleefd, momenten van ongekende vreugde, maar ook momenten waarop we als één familie steun bij elkaar moesten zoeken. Maar 2018 wordt ook het afscheidsjaar van Blue Army. Twintig jaar is een hele poos en het is prachtig dat wij eigenhandig generaties met elkaar hebben kunnen verbinden binnen de liefde voor ‘de Club’."

"We kijken dan ook vol trots terug op de afgelopen 20 jaar. Want we zijn in onze initiële opzet geslaagd: onze boodschap van positief supporteren wordt door heel wat fans uitgedragen. Tot onze 20ste verjaardag in september blijven we verder gaan zoals de afgelopen jaren: met heel veel inzet en passie. Onze plannen liggen al klaar en we zullen ze met veel goesting uitvoeren. We willen de komende maanden nog steeds alles geven om in schoonheid te eindigen."

Club Brugge: "Bedankt, Blue Army!"

Ook Club Brugge zelf is op de hoogte van de beslissing van de 'Blue Army'. Blauw-zwart bedankt de supportersgroepering op de clubwebsite. "Vanuit Club Brugge willen we iedereen bij Blue Army van harte bedanken voor hun jarenlange inzet. De aanblik van een tifo in de Noord-tribune terwijl de spelers uit de tunnel komen is op velen hun netvlies gebrand. Op die manier heeft Blue Army zeker bijgedragen tot de beroemde sfeer in Jan Breydel", klinkt het.

