Bart Verhaeghe neemt geen woord terug van kritiek op arbitrage na zijn uithaal: "Er is een fundamenteel probleem" Frank Dekeyser

22 mei 2018

23u12 0

Bart Verhaeghe was vanavond te gast in Van Gils & gasten op Eén, waar hij nog eens terugkwam op zijn uithaal naar de arbitrage na de wedstrijd tegen Anderlecht. "Ik neem daar geen woord van terug. We hebben een groter budget bij mekaar gebracht om de arbitrage klaar te krijgen. Wij hebben die inspanning gedaan met de clubs. Ik ben niet de enige die gereageerd op de VAR. We kaartten gewoon aan dat het niveau van de arbitrage ondermaats is. Dat moet veranderen, zij moeten hun verantwoordelijkheid pakken."

"Ik stel vast dat we met geen enkele scheidsrechter aanwezig zijn op het WK of in de Europese competities. Er is een fundamenteel probleem. Maar er zijn een paar jonge mannen die goed kunnen worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat er binnen de drie tot vijf jaar opnieuw Belgische scheidsrechters in Europa zullen fluiten."

Verhaeghe had het ook kort over de niet-selectie van Nainggolan. "Ik sta tweehonderd procent achter de keuze van de bondscoach."