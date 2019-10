Balanta traint daags voor CL-duel tegen PSG mee, Clement laat Diagne uit selectie GVS/YP

21 oktober 2019

19u02

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1

Goed nieuws voor Club Brugge. Eder Balanta trainde na zijn hamstringblessure weer mee bij blauw-zwart. De Colombiaan is de meest voor de hand liggende oplossing om morgen de geschorste Ruud Vormer in het Champions Leagueduel tegen PSG te vervangen. Afwachten of de middenvelder effectief speelklaar geraakt. Zoniet moet er geschoven worden en dan lijkt Schrijvers de aangewezen vervanger voor de aanvoerder.

Clement laat Diagne uit selectie voor PSG

Geen Mbaye Diagne in de wedstrijdkern van Philippe Clement voor de komst van PSG. De Senegalees wordt andermaal thuis gelaten, zoals dat onder meer ook het geval was in de topper tegen Anderlecht: “Ik heb de voorbije dagen niet genoeg gezien van hem”, verantwoordde Clement zijn keuze. Vossen is er deze keer wel bij, net als Kossounou en voorlopig ook Mitrovic en Balanta. Club mist de geschorste Vormer en dus hoopt Clement dat Balanta morgen groen licht krijgt van de medische staf. Zoniet moet er geschoven worden en dan lijkt Schrijvers de aangewezen vervanger voor de aanvoerder.

Diagne zelf had zich zijn avontuur in Brugge wellicht anders voorgesteld, al ligt de oorzaak voor zijn beperkt aantal speelminuten tot dusver ongetwijfeld bij zichzelf. Via Instagram liet de ex-aanvaller van Galatasaray alvast zijn hoofd niet hangen. ‘Work day’, titelde Diagne gisteren toen hij in de voormiddag badend in het zweet op de fiets zat.

PSG komt zonder Neymar, Kehrer, Draxler en Gueye naar Brugge

Paris Saint-Germain komt dan weer met een twintigkoppige selectie afgereisd naar Brugge. Neymar, Thilo Kehrer, Julian Draxler en Idrissa Gueye ontbreken. Rode Duivel Thomas Meunier is er wel bij tegen zijn ex-ploeg.

Neymar, Draxler en Kehrer waren al afwezig in de vorige CL-partij, bij Galatasaray (0-1 zege). Draxler en Kehrer sukkelen nog met een voetblessure, Neymar zit een tweede en laatste schorsingsdag uit na zijn uithaal richting scheidsrechter na afloop van de achtste finale tegen Manchester United vorig seizoen. De Braziliaan kan dus zijn comeback maken in de thuiswedstrijd tegen Club (op 6 november), op voorwaarde dat hij hersteld is van de hamstringblessure die hij opliep in een oefeninterland tegen Nigeria. Ook Gueye sukkelt met de hamstrings.

PSG voert groep A aan met 6 op 6 voor Club Brugge (2 op 6), Real Madrid en Galatasaray (1 op 6).