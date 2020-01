Argentijnse voetbalbond trekt staart in: “Gaich legt geen medische testen af bij Club”, blauw-zwart ontkende al akkoord

Redactie

29 januari 2020

20u48 26 Club Brugge De Argentijnse bond meldde dat Adolfo Gaich (20) morgen zijn medische testen aflegt voor Club Brugge, maar kwam daar even later op terug - nadat ook al blauw-zwart zelf ontkende dat er een deal is. “Gaich had de toestemming om naar Buenos Aires (waar de testen zouden plaatsvinden, red.) te reizen, maar blijft uiteindelijk bij de nationale ploeg”, klinkt het.

#Sub23 El delantero Adolfo Gaich, quién tenía la autorización de @Argentina para viajar a Buenos Aires, finalmente no irá en el día de la fecha y permanecerá en Colombia junto al resto del plantel. Selección Argentina 🇦🇷(@ Argentina) link

De bonkige spits (1m90, 82kg) speelt op dit moment een olympisch kwalificatietoernooi in Colombia met de nationale belofteploeg. In de vooravond meldde de Argentijnse bond dat de 20-jarige Gaich dat toernooi onderbreekt om zijn medische testen voor Club Brugge ín Buenos Aires af te leggen. Blauw-zwart ontkende meteen dat er een deal is en enkele uren later trok de Argentijnse bond haar staart alweer in. “Gaich had de toestemming om naar Buenos Aires te reizen, maar blijft uiteindelijk bij de nationale ploeg”, schreef het op Twitter.

Club is al even op zoek naar een grote, sterke, kopbalkrachtige aanvaller, die ook goed in de ruimtes duikt. Een type dat blauw-zwart sinds Mbaye Diagne – op non­actief gezet na zijn fratsen – niet meer in de kern heeft.

#Sub23 El delantero de @Argentina, Adolfo #Gaich, viajará hoy rumbo a Buenos Aires para realizarse la revisión médica con el @ClubBrugge regresando a Colombia, este viernes, a primera hora de la mañana. pic.twitter.com/qUGhli5AmR Selección Argentina :flag-ar:(@ Argentina) link