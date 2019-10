Exclusief voor abonnees Amper 3 teams, waaronder PSG, verdedigen nog straffer dan Club. Maar de ultieme test wacht Niels Poissonnier

21 oktober 2019

06u01 1 Club Brugge ’t Is één van de sterkste burchten van Europa. Elf clean sheets al en gemiddeld slechts één tegengoal elke twee matchen, over alle competities heen. De ultieme test wacht straks: het PSG van Mbappé, Di María, Cavani en Icardi. Uitgerekend zij die nóg minder goals slikken dan Club.

Vooreerst dit: blauw-zwart is op ­recordkoers. Nooit eerder, sinds het in 1959 opnieuw naar het hoogste niveau promoveerde, verdedigde het zó sterk. Club doet na 17 officiële wedstrijden (competitie, beker en Europees) nadrukkelijk beter dan in ’93-’94 toen het over het hele ­seizoen gemiddeld 0,65 goals per match incasseerde. Dezer dagen ligt dat aantal op amper 0,53. Straf!

