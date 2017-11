Als het straks voetballend niet lukt voor Club, dan kan blauw-zwart nog altijd terugvallen op dit wapen Thomas Lissens en Dieter Peeters

09u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Wesley scoorde met de kop tegen KV Oostende. Club Brugge Club Brugge is dit seizoen de gevaarlijkste ploeg van België op stilstaande fases. Blauw-zwart scoorde al negen keer uit een dood spelmoment en met de strafschoppen van Jelle Vossen erbij zelfs dertien keer. Geen ploeg in de Jupiler Pro League doet dit seizoen beter.

De indrukwekkende cijfers van Club op stilstaande fases zijn het resultaat van de uitstekende traptechniek van Ruud Vormer (de Nederlander gaf al tien assists, red.) en een indrukwekkende luchtmacht. Met Stefano Denswil, Brandon Mechele, Saulo Decarli, Dion Cools, Wesley en (in iets mindere mate) Hans Vanaken beschikt de leider van de Jupiler Pro League over meerdere uitstekende koppers.

En die koppers benutten de kansen die ze krijgen optimaal. Want Club krijgt gemiddeld amper 4,5 hoekschoppen per wedstrijd, enkel Eupen, Sint-Truiden en Moeskroen doen op dat vlak slechter. Wij zetten de goals van Club die voortgevloeid zijn uit stilstaande fases (strafschoppen niet meegerekend) op een rijtje:

Club Brugge 1. De 0-1 van Mechele tegen Lokeren

Op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League scoorde Brandon Mechele al na amper vijf minuten de openinsgoal van de competitie. De centrale verdediger troefde toen aan de tweede paal Kehli af op een hoekschop van Vormer.

2. Miric verschalkt eigen doelman tegen Club

Nog tegen Lokeren mocht Club in de tweede helft vieren na een vrijschop. Vormer legde eerst breed naar De Bock, die zijn aanvoerder vervolgens weer aanspeelde. De Nederlander legde het leer vervolgens naar de tweede zone, waar Engels de bal weer voor doel kopte. Miric werkte de bal vervolgens knullig in eigen doel.

3. Mechele legt de eindstand vast tegen Standard

Tegen Standard haalde Club stevig uit. Blauw-zwart won met 4-0, onder meer dankzij een treffer van Brandon Mechele. De verdediger scoorde tien minuten voor tijd nadat Vanaken en Vormer een vrijschop snel hadden genomen.

4. De 1-1 van Denswil tegen Moeskroen

Ook tegen Moeskroen kon Club scoren op hoekschop. Blauw-zwart pakte uit met een variant waarbij Diaby afhaakte, de bal kreeg en die vervolgens met een handigheidje legde de Malinees het leer weer bij zijn aanvoerder. Vormer kreeg alle tijd en ruimte en de Nederlander vond de vrijstaande Denswil aan de tweede paal. Club verloor de wedstrijd wel nog.

5. De 1-0 van Dennis tegen AA Gent

Ook de Brugse seizoensrevelatie Emmanuel Dennis bewees al dat hij een bal tegen de touwen kan koppen. In de thuiswedstrijd tegen AA Gent kopte de Nigeriaan een vrijschop van, u raadt het wel, Vormer in doel. Het moet wel gezegd: aan de goal ging een lichte duwfout van 'Dennis The Menace' op Asare vooraf aan de kopbal.

6. De 1-2 van Wesley tegen KV Oostende

Op KV Oostende was het Wesley die raak trof op hoekschop van Vormer. Tomasevic verloor de bonkige spits uit de gaten nadat Mechele sluw het blok had gezet en daardoor kon Wesley in de zone tussen het penaltypunt en de eerste paal ongehinderd koppen. De spits deponeerde de bal vervolgens keurig in de verste hoek.

7. De 2-3 van Limbombe in Oostende

In dezelfde wedstrijd puurde Club de winnende treffer uit een hoekschop. In de toegevoegde koos Vormer voor een pass naar Limbombe en de twee spelers van Club probeerden te combineren. Van een leien dakje verliep, maar uiteindelijk deed Limbombe het uitvak wel ontploffen. Zijn trap week nog af op Zinho Gano (ex-Club).

8. De 1-0 van Decarli tegen Antwerp

Ook tegen Antwerp had Club zijn overwinnig te danken aan een stilstaande fase. Sall kon de hoekschop van Vormer wegwerken, maar de bal belandde voor de linker van De Bock. De afgeweken knal van de linksachter werd nog van de lijn gekeerd door Corryn, maar Decarli was er als de kippen bij om het leer in doel te duwen.

9. De 2-1 van Denswil tegen STVV

Club Brugge kende een lastige eerste helft tegen STVV, maar dankzij een kopbalgoal van Denswil konden de mannen van Leko toch met een voorsprong gaan rusten. De hoekschop was van Vormer en ter hoogte van het strafschoppunt troefde Denswil Goutas af. Met Kotysch zat één van de beste koppers van STVV op dat moment wel naast de zijlijn voor verzorging.