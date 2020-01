Al jaren op de radar, nu hét alternatief voor Gaich: Tsjech van 1m91 op weg naar Brugge voor medische tests DMM

30 januari 2020

08u42 8 Club Brugge Adolfo Gaich lijkt maar niet te komen en dus veranderen ze het geweer van schouder bij Club Brugge. De competitieleider richt in de zoektocht naar een extra spits het vizier op Michael Krmencik, een 26-jarige aanvaller van Viktoria Plzen. De Tsjech zou al in Brugge zijn om zijn medische tests af te leggen. Een akkoord op clubniveau is er nog niet.

Het blijft wachten op een doorbraak rond Adolfo Gaich voor Club Brugge. Het water tussen San Lorenzo en blauw-zwart lijkt te diep. De clausule in het contract van de Argentijnse targetspits zou niet 15, maar wel 18 miljoen euro bedragen. Met nog minder dan 48 uur te gaan in de wintermercato tikt de klok genadeloos verder. Tenzij ze bij Club nog een wit konijn uit de hoge hoed toveren.

Dat lijkt te gaan gebeuren, want Viktoria Plzen meldt vandaag dat Michael Krmencik op weg is naar Brugge. “Onze club heeft de afgelopen uren een zeer interessant aanbod ontvangen voor Michael Krmencik en er werd besloten de speler groen licht te geven om te onderhandelen. Michael verliet vanochtend de stage in Estepona om medische tests te ondergaan bij Club Brugge. Als alles goed gaat, is Michael binnenkort een speler van Club”, klinkt het bij de Tsjechische topclub.

ℹ️ Klub FC Viktoria Plzeň obdržel v uplynulých hodinách velmi zajímavou a seriózní nabídku na hráče Michaela Krmenčíka. Na tomto základě se vedení klubu rozhodlo dát hráči zelenou ve vyjednávání o přestupu. FC Viktoria Plzeň(@ fcviktorkaplzen) link

Op de radar

Krmencik is een 26-jarige Tsjech die ook voor de nationale ploeg uitkomt. In 23 duels scoorde hij 8 keer. Qua profiel heeft hij iets van Gaich weg. De Argentijn is 1,90m, Krmencik meet één centimeter meer. Krmencik kan ook als tweede spits uit de voeten. Dit seizoen scoorde hij 10 goals in 20 matchen voor opleidingsclub Plzen. De Tsjechen lieten hem in de beginjaren van zijn carrière rijpen met maar liefst vijf uitleenbeurten. Tot dusver was hij nog nooit actief in het buitenland.

Krmencik stond in het verleden wel al op de radar bij Club. In de zomer van 2018 zagen de Bruggelingen hem als een potentiële vervanger voor de goed presterende Wesley, mocht die vertrekken. Ook vorig jaar werd in de wintermercato naar de Tsjech gelonkt. Door een kruisbandblessure bij Krmencik en het blijven van Wesley werd de piste toen even verlaten. Opvallend: drie jaar geleden werd de spits ook aangeboden bij Anderlecht.

Antwerp

Mocht Krmencik de aanvalslinie van Club versterken, dan zal dat vooral bij Antwerp herinneringen naar boven brengen. In de voorrondes van de Europa League trof hij in het slot van de terugmatch twee keer raak tegen ‘The Great Old’. De spelers van Bölöni werden daardoor tot verlengingen gedwongen in Tsjechië. Met dank aan Dieumerci Mbokani stootte Antwerp toen door naar de volgende ronde, waar uiteindelijk verloren werd van AZ.

De beste acties van Krmencik dit seizoen:

Gouden 11

Wie zou jij aanduiden als nieuwe spits? Speel zelf mee met de Gouden 11. Stel nog vóór vrijdagavond jouw ploeg samen op Goudenspelen.be en maak kans op de dagprijs!