Achter de schermen mee met Club naar Istanbul: "We noemen hem Pussy Tau vanaf nu"

25 november 2019

Club Brugge kijkt morgen Galatasaray in de ogen in de Champions League. Bij de afreis naar Istanbul zat de sfeer er goed in bij de competitieleider. Percy Tau verborg angstvallig z'n gezwollen lippen voor de camera. Jelle Vossen zag er de lol wel van in. “We noemen hem vanaf nu Pussy Tau.”