AC Milan gaat vol voor Danjuma Tomas Taecke

12 januari 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge De telefoon staat niet stil op Olympia. Na het Chinese ­offensief voor Wesley wil AC Milan nu Arnaut Danjuma (21) strikken. De vleugelspits is topprioriteit voor de Serie A-club. Maar die zal zo goed als zeker ook een ‘njet’ krijgen.

Het is AC Milan menens wat Arnaut Danjuma betreft. Weliswaar herstellend van een stressfractuur, maar dit seizoen dé revelatie bij Club Brugge en intussen ook Oranje-international. De Rossoneri zijn concreet geïnteresseerd in de vleugelspits, die ze deze winter al naar San Siro willen halen. Milan heeft zich volgens onze informatie officieel gemeld bij blauw-zwart. ’t Is een kwestie van dagen vooraleer de ­Italianen met een concreet bod op de proppen zullen ­komen. Wat de flankspeler moet kosten en hoeveel ­Milan wil ophoesten, is vooralsnog onduidelijk.

Voor Danjuma zelf gaat het in elk geval snel. Vorige zomer nog voor ruim één miljoen door Club opgepikt bij het ­Nederlandse NEC Nijmegen, tegenwoordig bovenaan het verlanglijstje van zevenvoudig Champions League/Europacup I-winnaar Milan en ongetwijfeld op de radar van tal van ­andere Europese (sub)topclubs. Danjuma scoorde dit seizoen vijf knappe goals in vijftien matchen, met als uitschieter zijn ­pareltje tegen Atlético Madrid op het allerhoogste toneel. Een hardnekkige enkelblessure hield hem sindsdien aan de kant, al is de vleugelspeler op de terugweg.

Wellicht weer nee

Vraag is of Milan in zijn opzet zal slagen. In de wetenschap dat Club Brugge de huidige kern koste wat het kost wil samenhouden, zal de Italiaanse traditieclub hoogstwaarschijnlijk nog minstens zes maanden geduld moeten oefenen. Dat blauw-zwart in december een bod van ruim 25 miljoen voor Wesley van tafel veegde, voorspelt alvast weinig goeds voor de ­Rossoneri. Tenzij Club in het geval van Danjuma verrassend genoeg wél heil ziet in een snelle doorverkoop, zal ­Milan bot vangen.

Club wordt in elk ­geval nog maar eens flink in de verleiding gebracht, al is het aannemelijk dat ook in dit dossier de honger naar een nieuwe landstitel de doorslag zal geven.