Aanwinst Mitrovic wil via Club naar WK in Rusland: "Heel tevreden met mijn overstap" Tomas Taecke

20 februari 2018

18u10

Bron: Eigen berichtgeving 16 Club Brugge Net als Alexander Scholz verzekerde ook winteraanwinst Matej Mitrovic (23) zich meteen van een basisplaats bij Club Brugge. De Kroaat verliet Besiktas om aan spelen toe te komen met het oog op het WK: "Het loopt heel goed, alleen jammer dat we geen matchen winnen."

Even geruisloos als de van Standard overgenomen Scholz maakte Matej Mitrovic van dag één deel uit van de basiself van Club. De Kroaat begon dan wel nog op de bank in het bekerduel tegen Standard, maar speelde nadien alle wedstrijden. De centrale verdediger maakt indruk, ook al zit blauw-zwart in een flinke dip. "We hebben al een paar matchen het geluk niet aan onze zijde", aldus Mitrovic. "Tegen Genk moeten we altijd onze 2-1-voorsprong uitbreiden, maar we misten enkele ongelooflijke kansen." Mitrovic speelde in competitieverband al drie keer gelijk. "En dat is heel ontgoochelend. Elke week verliezen Charleroi en Anderlecht punten, maar onze kloof wordt niet groter. We hebben dringend een overwinning nodig. Of er twijfel is in de kleedkamer? Helemaal niet. We zijn kritisch genoeg voor onszelf, maar de sfeer is goed. Na elke tegenslag richten we ons snel op de volgende match."

Poulain

Mitrovic doet het uitstekend, de vraag is wel of hij straks tijdens de play-offs ook Poulain uit de ploeg kan houden. De Fransman wordt klaargestoomd voor de nacompetitie en is de jongste jaren een vaste waarde bij Club. "Dat zien we nog wel", grijnst Mitrovic. "Ik mag tevreden zijn over mijn prestaties, maar het is belangrijker dat we eens winnen. Pas dan kan je er echt van genieten." Mitrovic heeft baat bij speelminuten en goeie prestaties, de reden waarom hij Besiktas in de winterstop heeft verlaten. "Om kans te maken op het WK moet ik wedstrijden spelen. Net daarom ben ik heel tevreden over mijn overstap. Kalinic en Andrijasevic zijn goeie vrienden van mij. Bij hen heb ik informatie gewonnen vooraleer ik voor Club koos. Ik zocht een club waar ik kon spelen en dat is gelukt. Het niveau van de competitie heeft mij verbaasd. We hebben zelf een heel goeie ploeg en het tempo van de matchen is hoog. Wat de nationale ploeg betreft, hoop ik het WK in Rusland te halen. In principe ben ik de vijfde centrale verdediger, maar door blessures heb ik in de kwalificatieronde best wat mogen spelen. Met Lovren (Liverpool, red.), Vida (Besiktas, red.) en Corluka (Lokomotiv Moskou, red.) hebben we heel wat topspelers. Die laatste komt nu ook terug uit blessure. Mijn niveau opkrikken bij Club is een eerste stap en dan zien we wel."