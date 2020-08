Aangetast veld op Daknam baart Brugge zorgen voor eerste thuismatch van Club NXT TTV

27 augustus 2020

06u30 0 1B Tegenvaller voor Club Brugge, dat in de aanloop van de eerste thuismatch van Club NXT op ­Daknam voor een voldongen feit staat. Door een grasziekte ligt de grasmat er in Lokeren barslecht bij: “We doen er met onze eigen greenkeepers alles aan om dit ­euvel zo snel mogelijk op te ­lossen”, klinkt het bij hoofd ­opleiding van Club Pascal De Maesschalck.

De eerste thuiswedstrijd van Club NXT tegen Lommel zal door overmacht op een flink aangetast speelveld worden afgewerkt. Een op zijn zachtst gezegd ambetante situatie voor blauw-zwart, dat door de tijdsdruk en omstandigheden eerder in augustus op ­Daknam een oplossing vond voor haar thuiswedstrijden in 1B.

“Door een ziekte op het veld is het terrein op heel korte tijd, mede door de extreme hitte, enorm aangetast”, legt hoofd opleiding De Maesschalck uit. “Veel dingen zijn bij (het failliet verklaarde, red.) Sporting Lokeren blijven liggen, dit is één iets waar de nieuwe mensen van SC Lokeren Temse mee werden geconfronteerd. Onze eigen greenkeepers trachten dit nu samen met de stad Lokeren in handen te nemen, maar we staan voor een voldongen feit. We willen dit euvel zo snel mogelijk oplossen, maar we vragen onze tegenstanders om begrip en geduld. Het zal zeker nog even duren vooraleer dit probleem van de baan is.”

Club NXT ontvangt zondagavond Lommel en krijgt in september ook nog Union en Westerlo op ­bezoek. Op zich is het veld ­bespeelbaar, alleen is op grote stukken van het terrein het gras volledig aangetast en zelfs verdwenen. Geen ideale situatie voor Club NXT, dat door de krappe timing op dit moment al met tal van veranderingen geconfronteerd wordt. “Het is druk, maar we bekijken de situatie louter ­positief. In de eerste match (2-0 op RWDM, red.) zijn de ogen van onze jongens opengegaan. Ze hebben nog niet laten zien tot wat ze in staat zijn en moeten wennen aan het niveau. Dit is een proces en ze krijgen tijd – op termijn moeten ze het niveau van 1B verwerven. Het blijft een opleidingsverhaal in een omgeving die niet zal liegen. In een tijdsgeest waarin mensen weinig zelfkritisch zijn, waarin spelers denken snel klaar te zijn voor Club A, wordt dit een ‘reality check’. Zeker ook ­omdat niemand wil verliezen van ons. Onderuitgaan tegen een bende jongeren, dat is voor de 1B-clubs not done.”

Overmeire

Tot op vandaag onderhoudt ­Killian Overmeire (ex-Lokeren) zijn conditie bij Club: “Hij was een interessante speler geweest om als kapitein de jongens in 1B te helpen, maar door de U23-regel mocht dit helaas niet. Zijn profiel past perfect bij het DNA van Club, maar helaas.”

