Aan interesse geen gebrek, maar Club Brugge laat ook Simon Mignolet niet gaan

01 oktober 2020

De interesse hoeft eigenlijk niet te verbazen. Na een sterk debuutseizoen en z’n vele clean sheets voor Club informeerden meerdere buitenlandse ploegen naar Simon Mignolet (32). Onder hen Aston Villa, waar Lovre Kalinic (ex-AA Gent) op een dood spoor zit en maandenlang in de tribune dreigt weg te kwijnen. Club liet evenwel meteen weten niet open te staan voor onderhandelingen, of creatieve deals. Een boodschap die ook Stade Rennes direct te horen kreeg, naast nog andere clubs uit Engeland en Spanje. Logisch.

De reden is dezelfde als bij Hans Vanaken (28), waar de Belgische landskampioen een bod van meer dan 15 miljoen euro van West Ham United FC voor weigerde. Zowel Vanaken als Mignolet zijn té cruciaal in het project van Club, dat niet alleen opnieuw de titel wil winnen, maar ook hoge ogen hoopt te gooien in Europa. Hun waarde op het veld (en in de kleedkamer) is van een groter belang dan de miljoenen die Club er nog voor kan krijgen.

