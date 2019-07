8 miljoen voor Clubs droomspits (maar noem hem vooral niet de nieuwe Wesley) Jonas Van De Veire

08 juli 2019

06u09 0 Club Brugge Club leidt de race om droomspits David Okereke (21). Een recordsom van minstens 8 miljoen euro moet de concurrentie uit topcompetities aftroeven. Maar noem hem vooral niet de nieuwe Wesley.

Uit alle hoeken van Europa kwamen scouts het voorbije seizoen naar het bescheiden La Spezia afgezakt. Juventus, Ajax, Frankfurt... Bijna allemaal met de naam van David Okereke bovenaan hun notitieboekje. De Nigeriaan maakte de laatste twaalf maanden furore in de Serie B - een competitie die hij ontgroeid is. En in de strijd om de handtekening van de spits lijkt Club Brugge, dat hem al jaren intensief volgt, aan het langste eind te trekken. Blauw-zwart zit in vergevorderde onderhandelingen om de Nigeriaan. Op tafel ligt een aanbieding van 8 miljoen euro plus bonussen. Het zou van Okereke de duurste inkomende transfer ooit maken bij Club.

Unanimiteit

Ook Southampton trekt nochtans flink aan de mouw van de belofte-international, maar in de Premier League is een werkvergunning vereist voor spelers buiten de EU. Aangezien Okereke nog geen A-international is bij Nigeria is die onzeker - een groot voordeel voor Club. Ook topclubs uit de Serie A mengen zich, maar die willen de spits liever eerst laten rijpen bij een middenmoter. Dat ziet hij naar verluidt niet zitten.

Okereke is ‘a man with a plan’. Gestaag bouwde de pijlsnelle aanvaller zijn carrière stapsgewijs op langs Lavagnese in de Serie D, Cosenza in de Serie C en Spezia in de Serie B. De youngster beschouwt Club als de ideale volgende stap. Zeker omdat hij aanvoelt dat ze er in Jan Breydel alles willen aan doen om hem binnen te lijven. Op alle niveaus heerst unanimiteit over de kwaliteiten van Okereke. Philippe Clement ziet in Okereke het ideale type voor zijn vertrouwde 4-3-3-systeem.

Geen Wesley

Een nieuwe Ally Samatta dus. Niet de grote doelpuntenmaker - 10 goals en 12 assists bij Spezia dit seizoen -, maar wel iemand die prima meevoetbalt en kansen creëert voor zijn ploegmaats. Okereke is dan ook geen beer zoals zijn voorganger Wesley. Wel een ranke spits van 1m82 die zijn snelheid en groot loopvermogen als grootste wapens heeft. Aan zijn koelbloedigheid en positionering is nog werk, maar onder de vleugels van Clement kan Okereke daar ongetwijfeld nog progressie in maken. Al wachten ze in Jan Breydel eerst nog op die verlossende handtekeningen voor het schaafwerk kan beginnen...