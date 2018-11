4.753 dagen, grootste Belgische CL-zege ooit en Vanaken in indrukwekkende lijst: cijfers en weetjes achter de historische zege van Club Brugge in Monaco Voetbalredactie

07 november 2018

13u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge De uithaal van Club Brugge in Monaco zindert na. Enkele cijfers en weetjes achter de overwinning, die Club zo goed als zeker ook Europees voetbal na nieuwjaar oplevert:

4.753 dagen

De laatste zege van Club Brugge in de Champions League dateerde van 2 november 2005 - 3-2 tegen Rapid Wien - ofwel 4.753 dagen geleden. Veertien dagen daarvoor zegevierde blauw-zwart voor het laatst op verplaatsing in de kampioenenliga (0-1 op Rapid Wien).

Grootste Belgische uitzege ooit in de Champions League

Voor de eerste keer scoorde een Belgische club vier keer in een CL-uitmatch. Anderlecht scoorde drie keer drie goals op verplaatsing: 5-3 op Werder Bremen in 1993, 2-3 op PSV in 2000 en 3-3 op Arsenal in 2004. Club Brugge pakte eerder al wel een 0-4-zege in de EB Landskampioenen - op Kuopion Palloseura (14/09/1977) - en in een CL-voorronde - op Lokomotiv Plovdiv (04/08/2004).

Twaalfde Belg die 2 keer scoort in CL-match

Twee keer scoren in een CL-wedstrijd: Vanaken is de twaalfde Belg die dat flikt. Eden Hazard is de enige die het al tweemaal deed. Vanaken en Wesley zijn bovendien Clubspelers nummer 4 en 5 met twee goals in dezelfde CL-campagne. Gingen hen vooraf: Rune Lange (‘03-’04), Javier Portillo (‘05-’06) en Bosko Balaban (‘05-’06).

De Belgische voorgangers van Vanaken:

Danny Boffin 08/12/1993: Werder Bremen-Anderlecht 5-3

Wesley Sonck 01/10/2003: Ajax-Club Brugge 2-0

Mbo Mpenza 21/11/2006: Lille-Anderlecht 2-2

Daniel Van Buyten 03/04/2007: AC Milan-Bayern München 2-2

Eden Hazard 21/10/2014: Chelsea-NK Maribor 6-0

Anthony Vanden Borre 04/11/2014: Arsenal-Anderlecht 3-3

Maxime Lestienne 30/09/2015: CSKA Moskou-PSV 3-2

Dries Mertens 28/09/2016: Napoli-Benfica 4-2

Romelu Lukaku 27/09/2017: CSKA Moskou-Man United 1-4

Eden Hazard 18/10/2017: Chelsea-AS Roma 3-3

Radja Nainggolan 02/05/2018: AS Roma-Liverpool 4-2

Viktor Klonaridis 02/10/2018: AEK Athene-Benfica 2-3

Hans Vanaken 06/11/2018: AS Monaco-Club Brugge 0-4

Slechts 7 grotere Belgische uitzeges in Europa

14/09/1966 - EB Landskampioenen - FC Haka Valkeakoski (Fin)- Anderlecht 1-10

06/09/1988 - UEFA Cup - Union Luxemburg (Lux)-Club Luik 1-7

08/08/2012 - Voorronde Champions League - Ekranas Panevezys (Lit)-ANDERLECHT 0-6

13/09/1977 - EB Bekerwinnaars - Lokomotiv Sofia (Bul)-ANDERLECHT 1-6

29/09/1981 - UEFA Cup - Linfield (N-Ie)-BEVEREN 0-5

15/09/1998 - UEFA Cup - Ujpest Dozsa (Hon)-CLUB BRUGGE 0-5

23/08/2001 - Voorronde UEFA Cup - IA Akranes (IJs)-CLUB BRUGGE 1-6