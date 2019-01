25 miljoen voor Wesley, maar Club Brugge stuurt Chinezen wandelen Tomas Taecke

04 januari 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Met vicekampioen Guangzhou Evergrande op kop staan enkele Chinese clubs te drummen voor Wesley (22). Club Brugge kan 25 miljoen cashen, de Braziliaan kan een veelvoud van zijn salaris verdienen, maar toch stuiten de Aziaten op een njet.

De sterkhouders één voor één aan wal houden. Dat is de doelstelling van Club Brugge, dat koste wat het kost zijn landstitel in mei wil verlengen. Getuige daarvan een opmerkelijke wending in het transferdossier van Wesley, die volgens onze informatie flink aan de mouw wordt getrokken door diverse Chinese clubs. Zo is vicekampioen Guangzhou Evergrande bereid om bij de start van hun voorbereiding op een nieuw seizoen in de Super League minstens 25 miljoen euro uit te trekken voor de Braziliaanse spits.

Basiswiskunde

Niet alleen zijn profiel en kwaliteiten, ook zijn grote, sterke lijf spreken in China tot de verbeelding. De club van coach Fabio Cannavaro, die vorige winter naast Radja Nainggolan greep, biedt de bonkige spits ook een veelvoud van zijn huidige jaar­salaris – geschat op ongeveer één miljoen euro. Duizelingwekkende bedragen, waar zowel Club Brugge als de ­entourage van ­Wesley de voorbije weken zeer rationeel mee zijn omgegaan.

Zo houdt Club ondanks de monsteraanbieding voet bij stuk. Sterk­houders als Hans Vanaken, Ruud Vormer, Stefano Denswil en vooral Wesley mogen tijdens de winterstop in principe niet vertrekken. De lucratieve Champions League-campagne van dit seizoen indachtig is een nieuw sportief succes de komende maanden véél belangrijker dan de transferjackpot.

Bod van Cardiff

Blauw-zwart redeneert vermoedelijk dat het straks alsnog een aanzienlijk deel van die 25 miljoen euro zal vangen voor zijn goudhaantje, dat in deze fase van de competitie niet goedkoop en uiterst moeilijk te vervangen is. Basis­wiskunde voor een hongerige club zonder financi­ele zorgen.

En ook Wesley staat op dit moment niet te springen om naar Azië te trekken, in de wetenschap dat tal van ­Europese topclubs hem op de radar hebben. Het Engelse Cardiff City bracht net een concreet en ­respect­vol bod uit, maar werd om eerder aangehaalde redenen meteen wandelen gestuurd. De belangstelling van onder meer Newcastle en West Ham United is op dit ­moment minder concreet, maar daar kan deze zomer – wanneer Club Brugge wél bereid zal zijn om te ­praten – snel verandering in komen.

Hoewel de vele Chinese miljoenen Wesley ongetwijfeld prikkelen, beseffen hij en zijn entourage dat de stap naar China in deze fase van zijn carrière niet de juiste zou zijn. ­Wesley droomt van een mooie Europese club, bij voorkeur in de Premier League – waarvoor hij wel een werkvergunning zal moeten kunnen ­bemachtigen. Afwachten of beide partijen tot na 31 januari aan de verleiding kunnen weerstaan, maar niets doet het tegendeel vermoeden.